Дегтярев объяснил приход бизнесменов в руководство спортивных федераций

Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Руководить спортивными федерациями должны управленцы, а не спортсмены без соответствующего образования и опыта, заявил Юрию Таманцеву в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге» министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Дегтярев отметил, что в российские спортивные федерации приходят все больше серьезных предпринимателей, которые «вносят новые технологии, кадры управленческие».

«Спортсмен должен заниматься спортом. Руководить должен управленец. Если спортсмен после того, как он завершил карьеру, получил управленческое образование, научился управлять людьми, финансами, процессами, он может быть хорошим президентом федерации, руководителем, может быть даже министром», — сказал Дегтярев.

По словам министра, «тут нет никакой дискуссии».

В 2024 году президентом объединенной Федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров, а Федерации водных видов спорта — Дмитрий Мазепин. В 2025-м главу инвестиционной компании «Марафон» Александра Винокурова избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России, а миллиардер Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России.