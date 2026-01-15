 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Каллас перепутала двух немецких политиков

Каллас перепутала двух немецких политиков — Писториуса и Лашета
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перепутала двух немецких политиков — министра обороны Бориса Писториуса и председателя Комитета по иностранным делам бундестага Армина Лашета, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Каллас опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фотографию, на которой изображена с Лашетом, и подписала ее словами «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом».

Позже Каллас удалила фотографию. Как отмечает газета, политики действительно имеют внешнее сходство, а в тот день она встретилась с ними обоими.

Каллас оценила ситуацию в мире словами о подходящем моменте выпить
Политика
Кая Каллаc

Незадолго до этого, как сообщает Politico со ссылкой на источники, Каллас в частной беседе с парламентариями пошутила, что сама пьет не очень много, но текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать.

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года, до этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Кая Каллас Германия Борис Писториус
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
