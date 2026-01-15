Кая Каллас (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перепутала двух немецких политиков — министра обороны Бориса Писториуса и председателя Комитета по иностранным делам бундестага Армина Лашета, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Каллас опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фотографию, на которой изображена с Лашетом, и подписала ее словами «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом».

Позже Каллас удалила фотографию. Как отмечает газета, политики действительно имеют внешнее сходство, а в тот день она встретилась с ними обоими.

Незадолго до этого, как сообщает Politico со ссылкой на источники, Каллас в частной беседе с парламентариями пошутила, что сама пьет не очень много, но текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать.

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года, до этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии.