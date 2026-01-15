 Перейти к основному контенту
Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе выиграл короткую программу на ЧЕ в Шеффилде
Грузинский фигурист Ника Эгадзе набрал 91,28 балла, опередив братьев Селевко из Эстонии
Ника Эгадзе
Ника Эгадзе (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся у Этери Тутберидзе, показал лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в британском Шеффилде.

За свой прокат 23-летний спортсмен получил от судей 91,28 балла. Эгадзе исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, сделал четверной тулуп и тройной аксель.

Второе место занял эстонец Александр Селевко (88,71 балла), третьим стал его брат Михаил Селевко (88,28 балла).

Произвольные программы мужчины представят 17 января.

Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. ISU допустил только Аделию Петросян и Петра Гуменника к отбору на Олимпиаду, они завоевали право выступить на Играх.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
