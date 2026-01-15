Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся у Этери Тутберидзе, показал лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в британском Шеффилде.
За свой прокат 23-летний спортсмен получил от судей 91,28 балла. Эгадзе исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, сделал четверной тулуп и тройной аксель.
Второе место занял эстонец Александр Селевко (88,71 балла), третьим стал его брат Михаил Селевко (88,28 балла).
Произвольные программы мужчины представят 17 января.
Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. ISU допустил только Аделию Петросян и Петра Гуменника к отбору на Олимпиаду, они завоевали право выступить на Играх.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC