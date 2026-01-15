Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе выиграл короткую программу на ЧЕ в Шеффилде

Грузинский фигурист Ника Эгадзе набрал 91,28 балла, опередив братьев Селевко из Эстонии

Ника Эгадзе (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся у Этери Тутберидзе, показал лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в британском Шеффилде.

За свой прокат 23-летний спортсмен получил от судей 91,28 балла. Эгадзе исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, сделал четверной тулуп и тройной аксель.

Второе место занял эстонец Александр Селевко (88,71 балла), третьим стал его брат Михаил Селевко (88,28 балла).

Произвольные программы мужчины представят 17 января.

Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. ISU допустил только Аделию Петросян и Петра Гуменника к отбору на Олимпиаду, они завоевали право выступить на Играх.