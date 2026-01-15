Три оператора связи допустили участие в оперштабе по борьбе с мошенниками
Три российских оператора связи — Т2, «Билайн» и МТС — сообщили РБК, что готовы присоединиться к работе оперативного штаба по противодействию интернет-мошенникам.
«Мы готовы участвовать в работе оперштаба, когда будет понятен формат его деятельности и полномочия органа», — сообщили в пресс-службе «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги сотовой связи под брендом Т2).
В компании «ВымпелКом» (бренд«Билайн») заявили, что приветствуют создание оперштаба и готовы делиться собственной практикой по защите клиентов от мошенников. «В условиях, когда мошенничество носит межотраслевой характер, особенно важно не только вырабатывать общие меры противодействия, но и выстраивать оперативную координацию между всеми участниками рынка для защиты граждан», — сообщили РБК в пресс-службе оператора.
В МТС рассказали РБК, что пока не получали приглашение, но также готовы принять участие в работе оперштаба.
Проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками, поручил премьер-министр Михаил Мишустин в начале января. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в него войдут представители Центробанка, ключевых федеральных ведомств, банков, операторов связи и цифровых платформ. Сейчас формируется нормативный акт — положение о правилах работы оперативного штаба.
Ранее правительство одобрило новые меры по борьбе с кибермошенничеством, в том числе — усиление ответственности операторов за нарушение правил продажи сим-карт.
