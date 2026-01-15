Зачем Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо

Дональд Трамп принимает в Белом доме лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, хотя и не считает, что она может возглавить страну. Как США собираются управлять республикой — в материале РБК

Мария Корина Мачадо (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

15 января президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Их встреча была запланирована в виде обеда. Ранее американский лидер заявил, что не поддерживает намерение Мачадо взять власть в свои руки в Боливарианской Республике после того, как американцы похитили из нее президента Николаса Мадуро. По мнению Трампа, Мачадо было бы трудно руководить страной, поскольку у нее недостаточно народной поддержки.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны в результате военной операции США в Венесуэле в ночь на 3 января. Американцы также нанесли удары по стратегическим объектам в Каракасе и в других районах страны. Президентская чета была захвачена спецназом в их резиденции, доставлена на десантный корабль Iwo Jima, а затем переправлена самолетом в Нью-Йорк. 5 января в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка начался судебный процесс над Мадуро и его супругой. США обвиняют Мадуро в «наркотерроризме» и сознательном способствовании процветанию в Венесуэле «подпитываемой кокаином коррупции ради собственной выгоды, выгоды членов его режима и своей семьи». Если Мадуро признают виновным, ему может грозить от 30 лет до пожизненного заключения. Следующее заседание суда запланировано на 17 марта. 4 января Верховный суд Венесуэлы признал вице-президента республики Делси Родригес и.о. президента. В соответствии с конституцией страны на период временного отсутствия президента республики его замещает вице-президент на срок до 90 дней, который может быть продлен по решению национальной ассамблеи (местный однопалатный парламент) еще на 90 дней.

Как Трамп хочет руководить Венесуэлой

Сразу после завершения операции по захвату Мадуро Трамп объявил, что США собираются управлять этой страной до тех пор, пока не смогут обеспечить «безопасный, надлежащий и разумный переход власти». По его словам, в составе «команды» управления Венесуэлой будут работать высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

8 января, отвечая на вопрос журналистов, будут ли США управлять Венесуэлой три месяца, полгода или дольше, Трамп ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше». В интервью ABC News Рубио также не стал обозначать конкретные сроки, заявив, что США будут оказывать давление на Каракас до тех пор, пока «люди, которые контролируют рычаги власти в этой стране, не осуществят изменения, которые отвечают не только интересам народа Венесуэлы, но и интересам Соединенных Штатов».

12 января Трамп опубликовал в Truth Social изображение, стилизованное под скриншот посвященной ему страницы из Википедии, где среди его должностей была и «исполняющий обязанности президента Венесуэлы». Однако фактически администрация США признала Родригес новым лидером Боливарианской Республики. По словам Трампа, она пообещала американской стороне «сделать все, что нужно». «У нее на самом деле нет выбора», — отметил он.

Как выяснил The Wall Street Journal, перед операцией в Каракасе Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США представило Трампу доклад, в котором утверждалось, что ближайшие соратники Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством, поскольку именно они способны «поддерживать порядок» в стране. Эти аргументы убедили Трампа сделать выбор в пользу Родригес, а не Мачадо. Более того, он исключил проведение скорых выборов в Венесуэле, на которых настаивает Мачадо, заявив, что сначала необходимо «навести порядок». «На это потребуется время. Мы обязаны помочь стране вернуться к нормальной жизни», — пояснил Трамп в интервью NBC News.

По данным The Washington Post, Трамп не захотел поддержать Мачадо и из-за присужденной ей Нобелевской премии мира. Один из собеседников издания, близкий к Белому дому, заявил, что, если бы оппозиционный политик отказалась от награды, сказав, что ее достоин именно Трамп, она, скорее всего, была бы сейчас президентом Венесуэлы. Сам Трамп, хотя и сказал в эфире NBC, что Мачадо «не должна была выигрывать эту награду», все же не согласился с тем, что это повлияло на его решение поддержать Родригес.

Агентство Bloomberg связывает решение Трампа с опытом работы Родригес в нефтяном секторе: ее кандидатуру поддержали представители американского бизнеса, назвавшие ее способной восстановить национальную экономику и добиться возврата крупных иностранных компаний на местный рынок. По версии издания, назначение Родригес врио президента также создает «подобие преемственности», необходимое для переходного периода.

С 2024 года Родригес совмещала пост вице-президента и министра нефти республики. В этой роли она также взяла под контроль государственную нефтяную компанию Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) — ключевой источник доходов страны. На фоне кризиса в нефтяной отрасли, сопровождающегося падением добычи, Родригес приняла решение активизировать контакты с зарубежными нефтяными компаниями. В частности, под ее руководством венесуэльские власти и представители PDVSA обсуждали перспективы взаимодействия с американской Chevron, а также с компаниями из Китая и России. «Будучи министром нефти, Родригес никогда не прекращала переговоры с Вашингтоном. Это важный факт для анализа текущей ситуации», — заявили дипломатические источники испанской El País уже после военной операции США в Венесуэле. Опрошенные Bloomberg источники говорили, что Родригес успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции и экономическое давление.

Сам Трамп открыто связал операцию в Каракасе с необходимостью возвращения американских компаний на нефтяной рынок Венесуэлы. 9 января он провел в Белом доме встречу с руководителями 17 компаний отрасли, включая ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron, последняя из которых продолжила работать в Венесуэле даже после национализации отрасли, предпринятой при Уго Чавесе. Трамп призвал их инвестировать не менее $100 млрд в восстановлении нефтяной инфраструктуры. Однако руководство Exxon опасается, что без четких правовых гарантий новые инвестиции могут быть утрачены, как это произошло ранее, и призывает администрацию США создать надежные механизмы для защиты таких вложений.

По данным CNN, Белый дом планирует привлечь к охране нефтяных и энергетических объектов в Венесуэле частных подрядчиков. Один из собеседников телеканала предположил, что к этой задаче могут привлечь Эрика Принса, активного сторонника Трампа и основателя американской частной военной компании Blackwater.

Параллельно США продолжают задерживать танкеры с венесуэльской нефтью (шестое по счету судно было перехвачено как раз в день встречи Трампа с Мачадо). 6 января американский президент также заявил, что временное правительство республики «передаст» США 30–50 млн баррелей нефти для последующей продажи по рыночной цене. А еще через два дня поделился информацией, что на получаемые от продажи нефти деньги Венесуэла будет приобретать исключительно американские товары: сельхозпродукцию, лекарства, медицинское оборудование и оборудование для модернизации энергосетей и энергообъектов.

По словам Трампа, Каракас также обратился с просьбой о возобновлении работы посольства США в стране (американские дипломаты покинули республику в 2019 году). 9 января впервые с момента задержания Мадуро в Венесуэлу прибыла делегация Госдепартамента для предварительной оценки возможности открытия посольства в Каракасе. Факт визита и консультаций о восстановлении взаимного дипломатического присутствия подтвердила и венесуэльская сторона.

Насколько соратники Мадуро готовы к сотрудничеству с США

Сейчас Мачадо и Родригес борются за симпатию «непредсказуемого» Трампа, утверждает El País. Незадолго до визита лидера венесуэльской оппозиции в США туда по поручению и.о. президента республики отправилась экс-глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Примечательно, что накануне встречи с Мачадо Трамп провел первый телефонный разговор с Родригес. По словам последней, беседа была долгой и вежливой: Трамп назвал свою собеседницу «потрясающим человеком», отметив, что партнерство между США и Венесуэлой «будет впечатляющим для всех». «Мы обсудили повестку дня двусторонней работы на благо наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», — написала Родригес. Трамп сообщил, что они обсудили многие темы, включая нефть, минералы, торговлю и, конечно, национальную безопасность.

Однако перед присягой Родригес заявила, что республика готова защищать свои природные ресурсы и не станет ничьей колонией. Позже американский лидер ее предупредил: если она «не будет поступать правильно, то заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро». Уже 5 января и.о. президента Венесуэлы опубликовала в своем телеграм-канале заявление, в котором пригласила США к сотрудничеству, отметив, что жители республики заслуживают мира. «Мы приглашаем правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на общее развитие, в рамках международного права и для укрепления прочного сосуществования», — написала Родригес. Отдельно она отметила, что Венесуэла отдает приоритет выстраиванию сбалансированных и уважительных отношений с США и другими странами региона, «основанных на суверенном равенстве и невмешательстве». Примечательно, что в своих публикациях в Telegram Родригес в целом сдержанно высказывается в адрес США, но продолжает называть Мадуро президентом, ставя перед его именем аббревиатуру Pdte (исп. Presidente).

Что касается Мачадо, которая покинула Венесуэлу осенью для получения Нобелевской премии, Трамп ранее предположил, что она будет вовлечена в политическое управление Венесуэлой. «Я должен с ней поговорить. Поговорю с ней. Она может быть вовлечена в какой-то аспект этого. Мне нужно будет с ней поговорить», — сказал Трамп журналистам 10 января. После проведения военной операции Мачадо заявила, что планирует как можно скорее вернуться в Венесуэлу, чтобы взять власть в свои руки, а ранее выражала поддержку действиям США. «Венесуэла Мадуро союзничает с худшими тираниями в мире: с Ираном, с Россией, Кубой, Сирией, чтобы дестабилизировать весь регион», — заявляла она. Уже после задержания Мадуро Мачадо предложила венесуэльскую нефть американским компаниям, а свою Нобелевскую премию — Трампу.

В октябре 2023 года прошли праймериз венесуэльской оппозиции, на которых Мария Корина Мачадо набрала 92,35% голосов. Власти, однако, подвергли сомнению результаты голосования, а в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы запретил Мачадо как лидеру антиправительственных протестов 2014 года занимать государственные посты до 2038-го и баллотироваться на президентских выборах. В итоге на выборах, которые состоялись в июле 2024 года, кандидатом от оппозиционной Демократической унитарной платформы (PUD) стал экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Согласно официальным данным Национального избирательного совета (CNE), победу одержал Мадуро, набравший почти 52% голосов против 43% у Гонсалеса. США и несколько стран региона не признали итоги этих выборов.

Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков считает, что прием Мачадо в Белом доме — это лишь дань вежливости со стороны Трампа. «Венесуэльская оппозиция в настоящее время крайне разобщена, и Мачадо не олицетворяет единство в этом смысле. В этих условиях Трампу выгоднее делать ставку на противоречия внутри чавистов, чем на радикальную оппозицию, от которой он не может получить гарантий того, что страна сохранится в управляемом состоянии», — заявил РБК эксперт. По его мнению, если бы радикальная оппозиция сейчас попыталась прийти к власти, то в республике возобновились бы уличные протесты, а страна погрузилась бы в хаос, практически оказавшись на пороге гражданской войны. «Это сейчас Трампу не нужно. Соединенным Штатам нужна определенная управляемость. Кроме того, если бы Мачадо ждали в Венесуэле, то эти митинги уже бы проходили, но на улицах Каракаса спокойно», — отмечает Пятаков.

Эксперт также обращает внимание, что другой оппозиционный лидер, Энрике Каприлис, депутат Национальной ассамблеи, заявляет: оппозиция готова к сотрудничеству с нынешним временным президентом. «Со стороны США ставка делается именно на такие силы, а не на радикальные, то есть на умеренную оппозицию, которая готова сотрудничать с властями. Так что вряд ли в ходе визита в Вашингтон Мачадо получит какой-то карт-бланш от Трампа», — считает эксперт. По его мнению, Родригес — это фигура, которая обладает высоким переговорным потенциалом. «Неслучайно именно она и вела переговоры до захвата Мадуро с США. Так что со стороны ее правительства вполне возможны широкие экономические и нефтяные уступки Вашингтону, чего и ожидает Трамп», — заключает Пятаков.