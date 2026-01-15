 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

SD сообщила, что ФРГ не пустила в свои воды российский «корабль-зомби»

Фото: Frank Sorge / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Frank Sorge / imago-images.de / Global Look Press

Германия не пустила в свои территориальные воды нефтяной танкер Tavian. Об этом сообщили издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Они утверждают, что судно относится к российскому «теневому флоту».

Это произошло 10 января. Танкер находился в Северном море к западу от Шлезвиг-Гольштейна и следовало в направлении Балтийского моря, в этот момент к танкеру приблизился вертолет федеральной полиции Германии.

Когда судно шло мимо Дании и снова приблизилось к территориальным водам Германии, полиция передала ему сообщение о запрете на вхождение в них. После этого судно изменило курс и покинуло Балтийское море.

По сведениям изданий, изучение документов подтвердило опасения властей: судно следовало под ложным флагом, а идентификационный номер был подделан. В материале сказано, что подобные суда, которые формально не существуют, немецкие власти называют «кораблями-зомби».

«Зомби-танкеры» с нефтью используют идентификационные данные старых и списанных судов, чтобы скрыть настоящий маршрут и происхождение груза.

Reuters узнал о заявке США на ордера для захвата десятков нефтетанкеров
Политика
Фото:ETIENNE LAURENT / EPA / ТАСС

Ранее в немецкие территориальные воды не пустили научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров». Кроме того, в декабре немецкие полицейские проверяли танкер Chariot Tide, когда тот бросил якорь в Северном море. Внимание силовых ведомств привлекло то, что судно сменило флаг со знамени Гамбии на символ Мозамбика.

16 января стало известно, что военные США задержали в Карибском бассейне еще один танкер — судно под названием Veronica. Это уже шестое судно, задержанное на основании введенной президентом Дональдом Трампом в декабре 2025 года полной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

В числе захваченных судов был танкер Marinera, который поднял российский флаг. Изначально судно называлось Bella‑1 и ходило под флагом Панамы. Его начала преследовать береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название. Генпрокурор США Пэм Бонди говорила, что танкер Bella‑1 был включен в санкционный список, и анонсировала уголовные обвинения «всем причастным».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Германия танкер
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда»
Политика
Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры
Политика
Атакованный в Черном море танкер был зафрахтован американской Chevron
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна» Политика, 22:57
КС постановил уточнить принцип начисления НДФЛ при обмене недвижимости Недвижимость, 22:49
Захарова назвала слова Соловьева о Венесуэле и Армении личным мнением Политика, 22:45
Philenews раскрыло предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера Общество, 22:34
Как «прогнозный недобор» в бюджет может поддержать рубльПодписка на РБК, 22:28
Хет-трик Лишки помог «Северстали» в 4-й раз победить минское «Динамо» Спорт, 22:22
Три оператора связи допустили участие в оперштабе по борьбе с мошенниками Технологии и медиа, 22:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
SD сообщила, что ФРГ не пустила в свои воды российский «корабль-зомби» Политика, 22:10
Каллас перепутала двух немецких политиков Политика, 22:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Платини заявил, что Инфантино не был причастен к его уходу из УЕФА Спорт, 22:04
Зачем Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо Политика, 22:02
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Трамп не увидел нужды в ближайших выборах в США Политика, 21:52