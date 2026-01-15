SD сообщила, что ФРГ не пустила в свои воды российский «корабль-зомби»

Фото: Frank Sorge / imago-images.de / Global Look Press

Германия не пустила в свои территориальные воды нефтяной танкер Tavian. Об этом сообщили издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Они утверждают, что судно относится к российскому «теневому флоту».

Это произошло 10 января. Танкер находился в Северном море к западу от Шлезвиг-Гольштейна и следовало в направлении Балтийского моря, в этот момент к танкеру приблизился вертолет федеральной полиции Германии.

Когда судно шло мимо Дании и снова приблизилось к территориальным водам Германии, полиция передала ему сообщение о запрете на вхождение в них. После этого судно изменило курс и покинуло Балтийское море.

По сведениям изданий, изучение документов подтвердило опасения властей: судно следовало под ложным флагом, а идентификационный номер был подделан. В материале сказано, что подобные суда, которые формально не существуют, немецкие власти называют «кораблями-зомби».

«Зомби-танкеры» с нефтью используют идентификационные данные старых и списанных судов, чтобы скрыть настоящий маршрут и происхождение груза.

Ранее в немецкие территориальные воды не пустили научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров». Кроме того, в декабре немецкие полицейские проверяли танкер Chariot Tide, когда тот бросил якорь в Северном море. Внимание силовых ведомств привлекло то, что судно сменило флаг со знамени Гамбии на символ Мозамбика.

16 января стало известно, что военные США задержали в Карибском бассейне еще один танкер — судно под названием Veronica. Это уже шестое судно, задержанное на основании введенной президентом Дональдом Трампом в декабре 2025 года полной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

В числе захваченных судов был танкер Marinera, который поднял российский флаг. Изначально судно называлось Bella‑1 и ходило под флагом Панамы. Его начала преследовать береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название. Генпрокурор США Пэм Бонди говорила, что танкер Bella‑1 был включен в санкционный список, и анонсировала уголовные обвинения «всем причастным».