NYT узнала о просьбе Израиля к Трампу пока не бить по Ирану

Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран, пишет NYT. Издание отмечает, что их разговор состоялся в тот же день, когда президент США заявил о прекращении убийств протестующих

Фото: Getty Images

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху попросил президента США Дональда Трампа отложить удар по Ирану, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник из числа американских чиновников.

Их беседа состоялась в среду, 14 января. Позднее в этот же день Трамп заявил о получении от «очень важных источников с другой стороны» информации, что в Иране больше не убивают протестующих и казни прекратились. По версии NYT, это и было доказательством того, что американский президент отказался от идеи атаковать Иран.

Аналогичные просьбы направили и другие союзники США на Ближнем Востоке — Катар, Оман, Египет, Саудовская Аравия. По словам собеседника газеты, высокопоставленные чиновники из этих стран в течение последних двух дней звонили американским коллегам, чтобы передать соответствующее послание. Они предупреждали американцев, что нападение США может привести к более масштабному региональному конфликту.

Financial Times (FT) отмечает, что в течение последних дней Нетаньяху — «обычно разговорчивый и яростный сторонник свержения режима в Иране» — хранил «заметное молчание». По мнению источника газеты, который в прошлом отвечал за регион, Израиль осознает, что у него есть «золотое окно возможностей с Трампом», и американский президент готов «передать портфель вопросов, касающихся Ирана» Израилю.

Бывшая сотрудница израильской разведки Сима Шайн отмечает: мало кто в Израиле ожидал, что угрозы Трампа воплотят в жизнь «сказочную мечту» — смену режима и появление новой прозападной демократической системы в Иране. Однако, по ее словам, нет никаких сомнений в том, что Израиль и США «сотрудничали за кулисами». Израиль и США регулярно обмениваются разведывательной информацией и ранее сотрудничали в операциях против Ирана, заявила она FT.

О возможной военной интервенции в Иран американские власти предупредили в ответ на подавление протестов, которые начались в конце декабря 2025 года. Поводом для недовольства стали действиями правительства в связи с резким ростом цен и обвальным падением курса иранского риала по отношению к доллару США. По данным Reuters, в ходе протестов погибли 2,6 тыс. человек.