Трамп не увидел нужды в ближайших выборах в США

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября. На них, как правило, оппозиционная партия, не занимающая пост президента, опережает партию власти. Трамп выражал беспокойство импичментом при успехе демократов

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп недоволен риском потери контроля Республиканской партии над палатой представителей или сенатом США на промежуточных выборах в 2026 году, передает Reuters.

Он напомнил об исторической тенденции: партия, чей президент победил на выборах, теряет места на второй год президентства.

«Это какая-то глубокая психологическая проблема, что, когда ты выигрываешь президентские выборы, ты не выигрываешь выборы промежуточные», — сказал Трамп.

По его мнению, он добился таких результатов, что, «если подумать, выборы и не стоит проводить».

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет). Также состоятся специальные выборы на вакантные места сенаторов от Огайо и Флориды, которые занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио. По результатам последнего опроса (9–12 января) Economist/YouGov, 44% избирателей в США поддержат выдвиженцев от Демократической партии, за их противников отдадут голос 40% опрошенных.

Трамп не раз выражал обеспокоенность по поводу риска потери республиканцами контроля над конгрессом на промежуточных выборах. Ранее в январе он выразил уверенность, что демократы «найдут повод объявить мне импичмент», если вернут себе контроль над конгрессом. Президент призвал республиканцев выиграть выборы и пообещал не призывать к отмене выборов, потому что его назовут диктатором.