Трамп не увидел нужды в ближайших выборах в США
Президент США Дональд Трамп недоволен риском потери контроля Республиканской партии над палатой представителей или сенатом США на промежуточных выборах в 2026 году, передает Reuters.
Он напомнил об исторической тенденции: партия, чей президент победил на выборах, теряет места на второй год президентства.
«Это какая-то глубокая психологическая проблема, что, когда ты выигрываешь президентские выборы, ты не выигрываешь выборы промежуточные», — сказал Трамп.
По его мнению, он добился таких результатов, что, «если подумать, выборы и не стоит проводить».
Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет). Также состоятся специальные выборы на вакантные места сенаторов от Огайо и Флориды, которые занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.
По результатам последнего опроса (9–12 января) Economist/YouGov, 44% избирателей в США поддержат выдвиженцев от Демократической партии, за их противников отдадут голос 40% опрошенных.
Трамп не раз выражал обеспокоенность по поводу риска потери республиканцами контроля над конгрессом на промежуточных выборах. Ранее в январе он выразил уверенность, что демократы «найдут повод объявить мне импичмент», если вернут себе контроль над конгрессом. Президент призвал республиканцев выиграть выборы и пообещал не призывать к отмене выборов, потому что его назовут диктатором.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC