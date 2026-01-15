Платини: Инфантино получил выгоду от моего отстранения, но не был инициатором

Платини заявил, что Инфантино не был причастен к его уходу из УЕФА

Платини в 2015-м отстранили от футбола из-за коррупционного скандала, в 2025-м его окончательно оправдали. Он заявил, что к его отстранению привело нежелание группы лиц видеть его во главе ФИФА, но Инфантино среди них не было

Мишель Платини (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил The Guardian, что ему было «суждено» возглавить Международную федерацию футбола (ФИФА), но в организации не захотели другого президента и это привело к коррупционному скандалу.

Платини считает, что занимавший тогда должность главы ФИФА Йозеф Блаттер «хотел умереть на этом посту», а люди в его администрации, которых он не знал, «не хотели другого президента».

«Они могли заработать много денег и они не хотели меня, опасаясь, что я что-то изменю. Они боялись меня», — сказал Платини. Он отметил, что его отстранение от футбола было «большой несправедливостью и в целом имело политический подтекст».

По его словам, нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино, на тот момент генеральный секретарь УЕФА, «не был одним из инициаторов» скандала, но извлек выгоду из ситуации. «Инфантино хотел стать президентом УЕФА, а это означало, что он подталкивал меня к ФИФА», — добавил Платини.

Платини, трехкратный обладатель «Золотого мяча», занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год.

Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности из-за коррупционного скандала, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Прокуратура обвиняла Блаттера и Платини в незаконной выплате со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу экс-главы УЕФА. Обоих после многолетних разбирательств оправдал суд.

Инфантино в 2016-м стал главой ФИФА и занимает этот пост до сих пор.