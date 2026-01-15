 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 10,5 x 7,2 2 1,22 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,4 x 5 2 7,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,55 x 3,9 2 1,95 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,53 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Платини заявил, что Инфантино не был причастен к его уходу из УЕФА

Платини: Инфантино получил выгоду от моего отстранения, но не был инициатором
Платини в 2015-м отстранили от футбола из-за коррупционного скандала, в 2025-м его окончательно оправдали. Он заявил, что к его отстранению привело нежелание группы лиц видеть его во главе ФИФА, но Инфантино среди них не было
Мишель Платини
Мишель Платини (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил The Guardian, что ему было «суждено» возглавить Международную федерацию футбола (ФИФА), но в организации не захотели другого президента и это привело к коррупционному скандалу.

Платини считает, что занимавший тогда должность главы ФИФА Йозеф Блаттер «хотел умереть на этом посту», а люди в его администрации, которых он не знал, «не хотели другого президента».

«Они могли заработать много денег и они не хотели меня, опасаясь, что я что-то изменю. Они боялись меня», — сказал Платини. Он отметил, что его отстранение от футбола было «большой несправедливостью и в целом имело политический подтекст».

По его словам, нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино, на тот момент генеральный секретарь УЕФА, «не был одним из инициаторов» скандала, но извлек выгоду из ситуации. «Инфантино хотел стать президентом УЕФА, а это означало, что он подталкивал меня к ФИФА», — добавил Платини.

Платини, трехкратный обладатель «Золотого мяча», занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год.

Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности из-за коррупционного скандала, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Прокуратура обвиняла Блаттера и Платини в незаконной выплате со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу экс-главы УЕФА. Обоих после многолетних разбирательств оправдал суд.

Инфантино в 2016-м стал главой ФИФА и занимает этот пост до сих пор.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол УЕФА ФИФА Мишель Платини Джанни Инфантино
Материалы по теме
ФИФА объявила о создании новой премии лучшим футболистам года
Спорт
Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию
Спорт
Экс-главу украинского футбола заподозрили в хищении средств УЕФА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна» Политика, 22:57
КС постановил уточнить принцип начисления НДФЛ при обмене недвижимости Недвижимость, 22:49
Захарова назвала слова Соловьева о Венесуэле и Армении личным мнением Политика, 22:45
Philenews раскрыло предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера Общество, 22:34
Как «прогнозный недобор» в бюджет может поддержать рубльПодписка на РБК, 22:28
Хет-трик Лишки помог «Северстали» в 4-й раз победить минское «Динамо» Спорт, 22:22
Три оператора связи допустили участие в оперштабе по борьбе с мошенниками Технологии и медиа, 22:21
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
SD сообщила, что ФРГ не пустила в свои воды российский «корабль-зомби» Политика, 22:10
Каллас перепутала двух немецких политиков Политика, 22:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Платини заявил, что Инфантино не был причастен к его уходу из УЕФА Спорт, 22:04
Зачем Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо Политика, 22:02
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Трамп не увидел нужды в ближайших выборах в США Политика, 21:52