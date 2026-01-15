Франция усилит свой контингент в Гренландии

Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Magoni / Reuters)

Франция в ближайшее время усилит группу своих военных в Гренландии, заявил президент Эмманюэль Макрон.

«Первая группа французских солдат уже находится на месте и в ближайшие дни будет усилена — наземными, воздушными и морскими средствами», — заявил Макрон, обращаясь к высшему военному командованию (цитата по Politicо).

Минувшей ночью Макрон заявил, что первая группа французских военнослужащих уже направляется в Гренландию. В четверг, 15 января, он провел экстренное заседание Министерства вооруженных сил, в том числе с целью обсуждения планов США на Гренландию.

Кроме Франции свои войска в Гренландию отправили (или выразили готовность отправить) Германия, Швеция, Норвегия и Великобритания. Развертывание последовало за встречей официальных лиц США, Дании и Гренландии в Белом доме. После переговоров Дания и ее автономия заявили, что «по-прежнему имеют принципиальные разногласия» с Вашингтоном, а позицию Соединенных Штатов, которые хотят «присвоить» Гренландию, изменить не удалось.