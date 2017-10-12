Подснежный ком

Сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела о мошенничестве

Вадим Ампелонский вместе с несколькими высокопоставленными сотрудниками Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По одной из версий, речь идет о наличии в ведомстве сотрудников-«подснежников»

Вадим Ампелонский (Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress)

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, следует из карточки дела Чертановского районного суда. Первым внимание на это обратило издание VC.ru.

В карточке дела указано, что суд отказал следствию в избрании меры пресечения для Ампелонского в виде заключения под стражу.

Кроме того, на сайте суда есть карточка уголовного дела Едидина Б.А. и Весельчакова А.В. По данным VC.ru, речь может идти о руководителе правового отдела Роскомнадзора Борисе Едидине и главе аппарата Роскомнадзора Александре Весельчакове.

Источник в МВД сообщил РБК, что главу одного из департаментов Роскомнадзора отправили под домашний арест. Как следует из карточки уголовного дела Весельчакова, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ампелонский и Едидин, как следует из материалов суда, проходят по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ). В карточке дела Весельчакова статья не указана.

«Подснежная» версия

По словам собеседника РБК, близкого к руководству Роскомнадзора, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора могло быть связано с обнаружением в ведомстве так называемых сотрудников-«подснежников»: «Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают. Поэтому в деле фигурирует Весельчаков — он из управления делами Роскомнадзора (он организует всю административную деятельность ведомства, в том числе отвечает за кадры)», — рассказал источник.

В своем отчете за 2016 год Роскомнадзор сообщает, что за последние четыре года перечень полномочий службы (имеется в виду, например, функция по контролю за соблюдением закона «О СМИ») вырос почти в два раза: с 25 позиций в 2012 году до 68 в 2017 году; количество субъектов надзора за этот период утроилось. При этом штат сократился на 20%: в 2012-м в Роскомнадзоре и подведомственных ему организациях работали 3756 человек, в 2017-м — только 3019.

В начале октября следователи СКР провели обыски во ФГУП «Главный радиочастотный центр». Это ФГУП является подведомственной Роскомнадзору организацией. Она, в частности, согласовывает операторам связи проекты строительства сетей после получения ими частот, обеспечивает поступление платы за использование радиочастотного спектра в бюджет, обеспечивает надлежащее использование радиочастот и контролирует уровень излучения от радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Кроме того, предприятие является разработчиком технического задания и заказчиком информационной системы «Ревизор», которая устанавливается на сетях операторов для отслеживания того, блокируют ли они ресурсы из реестра запрещенных сайтов. В настоящее время «Ревизор» контролируется 99,6% операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет, следует из отчета службы.

Сразу после этих обысков во ФГУП в отношении сотрудников Роскомнадзора было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), рассказал источник РБК в СКР. Уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора завело следственное управление СК по ЮАО Москвы. Сейчас дело находится в производстве СКР, заявил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая и заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов отказались от комментариев.

Коллеги Вадима Ампелонского сообщили РБК, что с 5 октября он не появлялся на работе, по мобильному телефону он недоступен. Александр Весельчаков отказался от комментариев.