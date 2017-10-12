Подснежный ком

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, следует из карточки дела Чертановского районного суда. Первым внимание на это обратило издание VC.ru.
В карточке дела указано, что суд отказал следствию в избрании меры пресечения для Ампелонского в виде заключения под стражу.
Кроме того, на сайте суда есть карточка уголовного дела Едидина Б.А. и Весельчакова А.В. По данным VC.ru, речь может идти о руководителе правового отдела Роскомнадзора Борисе Едидине и главе аппарата Роскомнадзора Александре Весельчакове.
Источник в МВД сообщил РБК, что главу одного из департаментов Роскомнадзора отправили под домашний арест. Как следует из карточки уголовного дела Весельчакова, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ампелонский и Едидин, как следует из материалов суда, проходят по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ). В карточке дела Весельчакова статья не указана.
«Подснежная» версия
По словам собеседника РБК, близкого к руководству Роскомнадзора, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора могло быть связано с обнаружением в ведомстве так называемых сотрудников-«подснежников»: «Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают. Поэтому в деле фигурирует Весельчаков — он из управления делами Роскомнадзора (он организует всю административную деятельность ведомства, в том числе отвечает за кадры)», — рассказал источник.
В своем отчете за 2016 год Роскомнадзор сообщает, что за последние четыре года перечень полномочий службы (имеется в виду, например, функция по контролю за соблюдением закона «О СМИ») вырос почти в два раза: с 25 позиций в 2012 году до 68 в 2017 году; количество субъектов надзора за этот период утроилось. При этом штат сократился на 20%: в 2012-м в Роскомнадзоре и подведомственных ему организациях работали 3756 человек, в 2017-м — только 3019.
В начале октября следователи СКР провели обыски во ФГУП «Главный радиочастотный центр». Это ФГУП является подведомственной Роскомнадзору организацией. Она, в частности, согласовывает операторам связи проекты строительства сетей после получения ими частот, обеспечивает поступление платы за использование радиочастотного спектра в бюджет, обеспечивает надлежащее использование радиочастот и контролирует уровень излучения от радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Кроме того, предприятие является разработчиком технического задания и заказчиком информационной системы «Ревизор», которая устанавливается на сетях операторов для отслеживания того, блокируют ли они ресурсы из реестра запрещенных сайтов. В настоящее время «Ревизор» контролируется 99,6% операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет, следует из отчета службы.
Сразу после этих обысков во ФГУП в отношении сотрудников Роскомнадзора было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), рассказал источник РБК в СКР. Уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора завело следственное управление СК по ЮАО Москвы. Сейчас дело находится в производстве СКР, заявил источник РБК, знакомый с ходом расследования.
Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая и заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов отказались от комментариев.
Коллеги Вадима Ампелонского сообщили РБК, что с 5 октября он не появлялся на работе, по мобильному телефону он недоступен. Александр Весельчаков отказался от комментариев.
Рабочие будни: дела Роскомнадзора
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций была образована в декабре 2008 года. Выполняет функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, информационных технологий, связи, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.
Pornhub
В сентябре 2016 года Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайт Pornhub. В ответ порноресурс предложил чиновникам ведомства в обмен на разблокировку сайта премиум-подписку. Роскомнадзор отказался. «Простите, мы не на рынке, а демография — не товар», ответили через Twitter представитель ведомства. В апреле 2017 года доступ к Pornhub по решению суда был разблокирован. В мае 2017-го издание TJournal сообщило о том, что сайт все-таки подарил пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому десять промокодов на год премиум-подписки. Тот пообещал их раздать «в благотворительных целях».
«Самым знаковым и ключевым событием 2016 года в русском интернете стала блокировка сети LinkedIn», — говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров. В августе 2016 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn Corporation, владеющей популярной социальной сетью. По мнению службы, LinkedIn обрабатывала персональные данные третьих лиц без их согласия, а кроме того, не предоставила сведений о локализации серверов на территории России. Это стало первым случаем, когда деятельность крупного международного ресурса приостанавливается в России из-за нарушения закона «О персональных данных» (с 1 сентября 2015 года он обязывает хранить персональные данные россиян на территории России). По состоянию на сентябрь 2016 года аудитория LinkedIn в России в городах с населением более 700 тыс. жителей в возрасте 12–64 лет составляла 2,39 млн пользователей.
«Википедия»
В октябре 2015 года Роскомнадзор решил внести в реестр запрещенной информации пять статей «Википедии» о наркотиках, претензии к которым высказала Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (впоследствии была расформирована, ее функции перешли к МВД). Поскольку сайт «Википедия» функционирует на основе защищенного протокола HTTPS, не допускающего ограничений доступа к отдельным страницам, блокировка отдельных статей привела бы к блокировке всего ресурса. Администрация «Википедии» отказалась удалить статьи. Но поскольку сами авторы спорных материалов внесли в тексты изменения, Роскомнадзор решил не блокировать «Википедию».
В середине июня 2017 года на несколько часов была заблокирована страница google.ru (русскоязычная версия поисковика). Популярный ресурс случайно попал в реестр запрещенных сайтов — одна из страниц поисковика перенаправляла на запрещенный сайт букмекерской конторы. Опрошенные РБК эксперты поясняли, что инцидент произошел из-за того, что в реестр была внесена не прямая ссылка на запрещенный ресурс, а ведущий к нему редирект с google.ru. Подобный адрес появляется, например, если в браузере Chrome на странице результатов поиска кликнуть правой кнопкой мыши на сайт и выбрать в выпадающем меню опцию «копировать адрес ссылки».