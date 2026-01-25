 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили 13 украинских дронов самолетного типа над Россией за три часа, сообщает Минобороны.

БПЛА были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск. Восемь беспилотников военные перехватили над Ростовской областью, по два над Брянской и Крымом, еще один — над Курской областью.

Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах
Политика

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 25 января, оборонное ведомство сообщило о перехвате четырех БПЛА за время с 12:00 до 20:00 мск над территорией Курской области.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Ростовская область Брянская область
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
ЦАХАЛ сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 00:37
Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня Политика, 00:11
Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж Общество, 00:00
До «шока» 2022-го: почему 2025-ый стал «самым сложным» для рынка лизингаПодписка на РБК, 00:00
Украинский нардеп от партии Зеленского погиб в ДТП с маршруткой Политика, 25 янв, 23:47
Три округа Запорожской области остались без электричества Политика, 25 янв, 23:35
Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа Политика, 25 янв, 23:21
Вучич назвал вступление Украины в ЕС к 2027 году возможным условием мира Политика, 25 янв, 23:17
WP узнала о десятках убитых протестующих в Иране, бежавших из пожара Политика, 25 янв, 23:00
В школе Петербурга выявили туберкулез у сотрудницы столовой Общество, 25 янв, 22:23
«Ювентус» разгромил чемпиона Италии «Наполи» Спорт, 25 янв, 22:09
В московском ТЦ «Киевский» произошел пожар Общество, 25 янв, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 25 янв, 21:52
Орбан назвал слова Зеленского о подзатыльниках украинской формой угроз Политика, 25 янв, 21:43