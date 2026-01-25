Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа

Средства ПВО сбили 13 украинских дронов самолетного типа над Россией за три часа, сообщает Минобороны.

БПЛА были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск. Восемь беспилотников военные перехватили над Ростовской областью, по два над Брянской и Крымом, еще один — над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 25 января, оборонное ведомство сообщило о перехвате четырех БПЛА за время с 12:00 до 20:00 мск над территорией Курской области.