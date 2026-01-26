Всем домам и соцобъектам в Мурманской области вернули тепло после аварий

Все жилые дома и соцобъекты в Мурманской области обеспечены теплом и водой. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис во время совещания, результаты которого он опубликовал в телеграм-канале.

23 января в Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с массовыми отключениями на линиях «Россетей». Для части потребителей, включая многоквартирные дома и городское освещение, ограничили электричество.

«На данный момент все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой. В 80% домов стабильное электроснабжение», — написал глава.

Вместе с тем, Чибис предупредил, что в понедельник, 26 января, нагрузка на электросеть может возрасти, так как многие будут собираться на работу или учебу. В экстренных ситуациях энергетикам придется действовать быстро, не предупреждая об отключении.

Массовые отключения электроэнергии начались в Мурманске и Североморске в районе 18:00 23 января. Ограничения на поставку электричества потребителям вводили, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты, подчеркивал ранее Чибис.

24 января он сообщил, что специалисты запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения, хотя для некоторых потребителей, в том числе, многоквартирных домов магазинов, аптек, городского освещения, ограничения временно сохранялись.

Глава региона предупредил на следующий день, что работа энергетиков осложняется плохой погодой и сложным рельефом. В связи с затянувшимися работами в регионе 25 января ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).