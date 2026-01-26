 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Сюжет
Протесты в Иране
Сюжет
Захват Мадуро
По словам главы МИД Турции, Иран готов к переговорам. Однако для этого нужно найти правильный способ ведения этих переговоров, уточнил Фидан

Турция призывает США не повторять опыт Венесуэлы в Иране, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

В разговоре с телеведущей его спросили о его отношении к возможному американскому вмешательству в Иран.

«Что ж, я бы советовал своим американским друзьям — не делайте этого», — начал отвечать Фидан. Журналистка добавила: «не делайте из этого еще одну Венесуэлу».

«Нет, не делайте. Не надо. Потому что, знаете, они уже оказывают сильное давление на Иран. Санкции действительно наносят ущерб иранской экономике. Вот почему люди протестуют. Но Иран готов к переговорам. Однако нужно найти правильный способ ведения этих переговоров», — сказал турецкий министр.

По его словам, если Иран почувствует, что «их загнали в угол», республика «начнет готовиться к худшему сценарию». Фидан считает, что возможность решить проблему существует, «как и в случае с Россией и Украиной».

Reuters узнал о готовности Ирана «к наихудшему сценарию»
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Американский президент Дональд Трамп ранее призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи в Иране. По словам президента США, лидер Исламской Республики «виновен как лидер страны» в полном ее разрушении и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».

Президент США также не раз говорил, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Позже он смягчил риторику и 16 января заявил, что сам принял решение не наносить удары по Ирану, так как Тегеран отменил казни протестующих.

Однако позднее, 23 января, заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Турция США Иран Хакан Фидан Венесуэла
