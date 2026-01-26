ЦАХАЛ сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале.

«В ответ на повторяющиеся нарушения соглашения о прекращении огня со стороны Хезболлы, ЦАХАЛ бьет по террористической инфраструктуре Хезболлы в некоторых районах Ливана», — говорится в сообщении.

Военные не уточнили, по каким именно территориям были нанесены удары.

Как пишет Lebanon 24, израильские военные самолеты нанесли серию интенсивных ударов по Джаббуру, Вади-Баргазу и Бир-Каллабу в долине Бекаа на востоке Ливана, звуки взрывов были слышны по всему региону. Кроме того, авиаудары сопровождались полетами низколетящих военных самолетов.

До того, 25 января, ЦАХАЛ сообщила об ударах по зданию на юге Ливана, которое, по данным Израиля, боевики «Хезболлы» использовали как производственный объект. В том же сообщении, военные уточнили, что ударили также по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы» в районе Бекаа.

Позже ЦАХАЛ отчиталась об ударах в деревне Арзун на юге Ливана, при котором погиб глава артиллерии «Хезболлы» Мухаммед аль-Хусейни, а также в районе Бир ас-Сансаль, после чего погиб член «Хезболлы», действовавший на объекте по производству оружия Джавад Басма.

По данным Израиля, действия аль-Хусейни и Басмы нарушали договоренности между Израилем и Ливаном.

В министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что в результате дневных израильских ударов погибли два человека, одной из жертв был школьный учитель Мохаммед Аль-Хуссани, передает The National.