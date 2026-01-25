Вучич назвал вступление Украины в ЕС к 2027 году возможным условием мира

Вучич: вступление Украины в ЕС к 2027 году может стать одним из условий мира

По словам президента Сербии, мирный план может подразумевать вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года, хотя некоторые страны против такого пункта

Александр Вучич (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Один из пунктов мирного плана по Украине может предусматривать вступление страны в Европейский союз к 1 января 2027 года, но некоторые страны могут быть против. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, если план будет реализован Россией и Украиной, он может устроить обе стороны и часть международного сообщества. «Один из планов — членство Украины в ЕС к 1 января 2027 года. Если они хотят, чтобы не было убийств, Украина должна быть в ЕС, и некоторые члены ЕС с этим не согласятся», — сказал Вучич.

Ранее Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов рассмотреть мирное соглашение с Москвой, включая территориальные уступки, только при условии, что Украина станет полноправным членом Европейского союза. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре заявила о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС. Зеленский еще в том же месяце ответил, что Украина согласна лишь на полноценное членство.

В январе FT подчеркнула, что в Евросоюзе рассчитывают на ограничение прав Киева при вступлении в ЕС. По задумке Еврокомиссии, все новые члены блока на начальном этапе будут лишены некоторых прав, в частности права вето. Кроме того, как отмечала газета, ряд стран ЕС опасаются, что ускоренное вступление Украины с испытательным сроком подорвет единство блока и приведет к ухудшению отношений с другими кандидатами, пишет FT. В частности, возникнет вопрос, будет ли возможность облегченного варианта вступления кандидатам, которые «в последние годы практически не продвинулись на пути к членству», например Боснии и Турции.

Об обсуждении вступления Украины в Евросоюз в 2027 году в рамках мирного плана, сообщила в декабре Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников. Источники рассказали также, что некоторые члены союза, в первую очередь Венгрия, выступают против такого условия. Вместе с тем, в администрации Дональда Трампа уверены, что смогут преодолеть сопротивление Будапешта, а вступление Украины в ЕС поможет развитию торговли, притоку инвестиций и борьбе с коррупцией.

В Москве ранее заявляли, что возможное вступление Киева в Евросоюз — это его суверенное право.