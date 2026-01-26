 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня

По данным сирийской армии, курды нанесли удары по позициям армии в районе Айн-аль-Араб, шоссе и прилегающим деревням. СДС применили 25 беспилотников-камикадзе, уточняет армия
Курдские формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) нарушили режим прекращения огня и нанесли удары по позициям сирийской армии, сообщила пресс-служба командования операциями Сирийской Арабской Армии в X.

«Организация СДС нарушает соглашение о прекращении огня и наносит удары по позициям дислокации Сирийской Арабской Армии в районе Айн-аль-Араб, применив более 25 беспилотников-камикадзе типа FPV», — говорится в сообщении.

В результате были уничтожены четыре военные транспортные средства. Курды также несколько раз нанесли удары по шоссе М4 и прилегающим деревням, уточняет сирийская армия, из-за чего пострадали несколько мирных жителей.

Сирийская армия в настоящее время рассматривает варианты ответа на нападения на местных жителей и свои позиции дислокации

«Мы примем необходимые меры», — подчеркнула пресс-служба.

Президент Сирии поговорил с Трампом после прекращения боев с курдами
Политика
Ахмед аш-Шараа

Правительство Сирии под руководством президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа контролирует большую часть территории страны, включая крупные города и центральные провинции. Поддерживаемые США курдские силы долго держали под контролем большую часть Севера и Северо‑Востока (в том числе значительные нефтяные районы).

В январе 2026 года сирийская армия нанесла удар по СДС и заняла ключевые территории, подконтрольные курдским силам. В частности, правительственные силы захватили крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Коноко в Дейр-эз-Зоре, крупнейшую плотину страны на Евфрате и стратегически важный город Табка близ Ракки.

17 января издание WSJ сообщило, что США направили Сирии предупреждение о возможном восстановлении санкций в случае усиления действий против курдских формирований. Американские официальные представители выразили тревогу, что новое наступление сирийских сил на курдов может превратиться в масштабную операцию против поддерживаемых США повстанческих отрядов, что может привести к дестабилизации обстановки в Сирии и дальнейшему углублению разногласий между двумя ключевыми союзниками США в борьбе с Исламским государством (ИГ, организация признана в России террористической организацией и запрещена).

Правительство и SDF 18 января подписали соглашение о прекращении огня, согласно которому SDF будут поэтапно интегрированы в сирийские вооруженные силы и государственные структуры.

