 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США

Медведев: до 5 февраля США должны ответить по продлению ДСНВ

США до 5 февраля должны дать ответ на инициативу России по продлению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

«Прежде всего надо дождаться 5 февраля и посмотреть, будет ли со стороны США хоть какая-то содержательная реакция на российскую инициативу», — ответил Медведев на вопрос, каким считает будущее режима контроля над вооружениями после 5 февраля.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что видит «небольшие шансы для позитивных решений».

Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ
Политика
Мария Захарова

Если же российская сторона не получит от США «никакой конкретики», то Москва будет принимать решения исходя из «реальных шагов американской стороны». «Мы внимательно их отслеживаем и продолжим это делать», — сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года подчеркнул, что Москва готова соблюдать ДСНВ в течение одного года после того, как срок договора истечет 5 февраля 2026-го. Российский лидер призвал «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений».

Президент США Дональд Трамп в октябре положительно оценил предложение Путина, назвав его «хорошей идеей», позже в Кремле сообщили, что Вашингтон пока не вышел на официальный диалог по вопросу ДСНВ.

Bloomberg в январе призвал США согласиться продлить ДСНВ. Страны должны возобновить инспекции и убедиться, что они соблюдают договоренности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Медведев ДСНВ США
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Пагуошское движение ученых призвало Путина и Трампа к соблюдению ДСНВ
Политика
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ
Политика
Кремль рассказал, без чего невозможно заключение нового ДСНВ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу Политика, 02:01
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури Общество, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Аэропорт Краснодара приостановил полеты Политика, 01:15
Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США Политика, 01:13
ЦАХАЛ сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 00:37
Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня Политика, 00:11
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж Общество, 00:00
До «шока» 2022-го: почему 2025-ый стал «самым сложным» для рынка лизингаПодписка на РБК, 00:00
Украинский нардеп от партии Зеленского погиб в ДТП с маршруткой Политика, 25 янв, 23:47
Три округа Запорожской области остались без электричества Политика, 25 янв, 23:35
Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа Политика, 25 янв, 23:21
Вучич назвал вступление Украины в ЕС к 2027 году возможным условием мира Политика, 25 янв, 23:17
WP узнала о десятках убитых протестующих в Иране, бежавших из пожара Политика, 25 янв, 23:00