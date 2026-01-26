Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США

США до 5 февраля должны дать ответ на инициативу России по продлению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

«Прежде всего надо дождаться 5 февраля и посмотреть, будет ли со стороны США хоть какая-то содержательная реакция на российскую инициативу», — ответил Медведев на вопрос, каким считает будущее режима контроля над вооружениями после 5 февраля.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что видит «небольшие шансы для позитивных решений».

Если же российская сторона не получит от США «никакой конкретики», то Москва будет принимать решения исходя из «реальных шагов американской стороны». «Мы внимательно их отслеживаем и продолжим это делать», — сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года подчеркнул, что Москва готова соблюдать ДСНВ в течение одного года после того, как срок договора истечет 5 февраля 2026-го. Российский лидер призвал «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений».

Президент США Дональд Трамп в октябре положительно оценил предложение Путина, назвав его «хорошей идеей», позже в Кремле сообщили, что Вашингтон пока не вышел на официальный диалог по вопросу ДСНВ.

Bloomberg в январе призвал США согласиться продлить ДСНВ. Страны должны возобновить инспекции и убедиться, что они соблюдают договоренности.