Медведев допустил ответ спецоружием на попытку атаки резиденции Путина

Атака дронов на резиденцию президента России Владимира Путина могла бы стать причиной для применения специального оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсантъ».

По словам Медведева, Европа и США при администрации президента Джо Байдена постоянно провоцировали Россию «на жесткие решения».

«И эти провокации продолжаются. Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента России с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия», — сказал Медведев.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил 29 декабря, что ночью Украина попыталась атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области. По словам главы российского МИДа, Киев использовал 91 БПЛА дальнего действия, все они были перехвачены.

Начальник зенитных ракетных войск ВКС Александр Романенков позже подчеркнул, что резиденция Путина не повреждена.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в сторону Киева, заявив, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в украинской столице.

9 января Москва в ответ на попытку атаковать резиденцию нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования по критически важным объектам на Украине.