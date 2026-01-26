Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Отключения электричества коснулись девяти штатов США. Из-за снежной бури также временно закрылся аэропорт Вашингтона, 25 января из-за этого более 80% рейсов отменили

Фото: Brett Carlsen / Getty Images

Более 1 млн потребителей в США остались без электричества, а свыше 10 тыс. авиарейсов были отменены 25 января из-за мощного зимнего шторма, сообщает Reuters.

По данным сервиса PowerOutage.us, в 22:16 мск 25 января без света остались более 1 млн домов, включая не менее 330 тыс. в Теннесси и более 100 тыс. в Миссисипи и Луизиане. Среди других пострадавших штатов — Техас, Кентукки, Джорджия, Западная Вирджиния и Алабама.

На момент написания материала, по данным PowerOutage.us, свет отключен у 975,483 потребителей.

Почти 11 тыс. авиарейсов, запланированных на воскресенье в США, были отменены, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware, которые приводит Reuters. За день до этого отменили более 4 тыс. рейсов, пишет агентство.

Кроме этого, национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сообщил, что авиакомпании отменили все рейсы в аэропорту в 25 января. Данные FlightAware показали, что более 80% рейсов в воскресенье были отменены в нескольких аэропортах крупных городских агломераций, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Шарлотт (Северная Каролина), уточняет Reuters.

Ранее, 24 января, The Associated Press сообщил, что режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури объявили губернаторы более 10 штатов США.

Как передавал NBC News, министр внутренней безопасности Кристи Ноум заявила, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях заблаговременно подготовилось к зимнему шторму. Как она уточнила, у ведомства готовы 30 генераторов, 250 тыс. пайков с питанием, 400 тыс. л воды и другие предметы первой необходимости.