WP узнала о десятках убитых протестующих в Иране, бежавших из пожара

Протестующие прятались в переулках рынка от правоохранительных органов. После того, как вспыхнул пожар, люди начали убегать с базара. По словам свидетелей, силы безопасности Ирана начали стрелять прямо по протестующим

В Иране во время общенационального восстания в начале января иранские силы безопасности застрелили десятки протестующих, которые пытались спастись из горящего рынка в городе Решт в 300 км от Тегерана, сообщили четверо свидетелей произошедшего газете The Washington Post.

Это произошло через несколько дней после массового закрытия магазинов торговцами на историческом базаре Рашта.

«Мои друзья, владельцы магазинов, рассказали мне, что сотрудники разведки звонили им и пытались оказать давление, чтобы они снова открыли свои магазины и прекратили забастовку. Между базаром и государством возникла напряженность», — рассказал один из собеседников.

После того как рынок загорелся, протестующие, прятавшиеся от сил безопасности в переулках рынка, начали убегать. Свидетель произошедшего сказал, что видел, как тот загорелся около 21:00 по местному времени. Как уточняет издание, неизвестно, как начался и распространился пожар. По словам двух свидетелей, в ту ночь в городе дул сильный горячий ветер, из-за которого, вероятно, огонь распространялся быстро.

По словам одного из протестующих, они столкнулись с сотрудниками полиции. Кто-то из правоохранителей был в форме, кто-то — в гражданском, на мотоциклах или пешком, а также вооруженные дробовиками и штурмовыми винтовками, рассказал собеседник. По словам другого жителя Рашта, силы безопасности стреляли прямо по людям.

«Силовики стреляли по базару из автоматов <...> Это было ужасно. Они убили столько людей, даже тех, кто пытался сбежать», — рассказал в интервью один из свидетелей, участвовавший в протестах.

По словам двух свидетелей, силовики также препятствовали прибытию пожарных машин на место возгорания. В результате сгорело более 30 предприятий, уточняет газета.

Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников минздрава республики сообщил, что количество погибших при массовых протестах в Иране за 8 и 9 января, возможно, достигло 30 тыс. человек.

По словам опрошенного журналистами врача Амира Парасты, который готовил отчет, в эту статистику не включены те, кого привозили в морги в военные госпитали, а также находившиеся в местах, где не вели подсчеты. Сам медик считает, что реальное число жертв выше.

Массовые протесты в Иране вспыхнули из-за экономического кризиса в стране. Тегеран возложил ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Американский лидер Дональд Трамп угрожал военным вмешательством, если иранские власти будут жестоко подавлять протесты. Тем не менее, после консультаций с союзниками, Трамп изменил свое решение, как сообщила The Wall Street Journal. Согласно изданию, Израиль и арабские страны так же выступили против атаки, считая ее преждевременной. Сам Трамп заявил, что сам отказался от идеи удара по Ирану после того, как в стране были отменены несколько казней.

23 января Трамп объявил, что в направлении Ирана движется «большая флотилия» американских военных кораблей «на всякий случай».