 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодар (Пашковский) временно ввели ограничения на полеты, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Новые ограничения стали дополнением к уже действующему NOTAM, согласно которому воздушный хаб принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска приостановили полеты
Политика

Ранее полеты в аэропорту Краснодара приостанавливали ранним утром 25 января, тогда ограничения действовали около трех часов — с 4:51 до 8:12 мск.

Минобороны утром 25 января сообщило о перехвате за ночь 15 дронов над Краснодарским краем.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодар приостановка полетов аэропорты
Материалы по теме
Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска приостановили полеты
Политика
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Пензы возобновил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу Политика, 02:01
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури Общество, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Аэропорт Краснодара приостановил полеты Политика, 01:15
Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США Политика, 01:13
ЦАХАЛ сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 00:37
Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня Политика, 00:11
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж Общество, 00:00
До «шока» 2022-го: почему 2025-ый стал «самым сложным» для рынка лизингаПодписка на РБК, 00:00
Украинский нардеп от партии Зеленского погиб в ДТП с маршруткой Политика, 25 янв, 23:47
Три округа Запорожской области остались без электричества Политика, 25 янв, 23:35
Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа Политика, 25 янв, 23:21
Вучич назвал вступление Украины в ЕС к 2027 году возможным условием мира Политика, 25 янв, 23:17
WP узнала о десятках убитых протестующих в Иране, бежавших из пожара Политика, 25 янв, 23:00