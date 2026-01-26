Аэропорт Краснодара приостановил полеты

В аэропорту Краснодар (Пашковский) временно ввели ограничения на полеты, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Новые ограничения стали дополнением к уже действующему NOTAM, согласно которому воздушный хаб принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

Ранее полеты в аэропорту Краснодара приостанавливали ранним утром 25 января, тогда ограничения действовали около трех часов — с 4:51 до 8:12 мск.

Минобороны утром 25 января сообщило о перехвате за ночь 15 дронов над Краснодарским краем.