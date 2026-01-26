Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж

Продажи российских аналогов «Оземпика» в 2025 году выросли почти в три раза. ЦРПТ считает, что это связано с увеличением доступности препаратов на основе семаглутида. В 2025 году российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» по итогам 2025 года выросли почти втрое по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил РБК оператор маркировки лекарств «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), изучивший данные продаж.

По данным ЦРПТ, в 2024 году в рознице было реализовано 1,7 млн упаковок отечественных аналогов «Оземпика» на сумму 9,2 млрд руб. По итогам 2025 года объем продаж вырос до 6,1 млн упаковок, а выручка — до 35,2 млрд руб.

Если в январе 2025 года ежемесячные продажи составляли 282 тыс. упаковок, то к декабрю показатель достиг 810 тыс., увеличившись почти в три раза. Положительная динамика сохранилась и в начале 2026 года: за первую половину января было продано 333 тыс. упаковок — на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Оземпик» — инъекционный препарат датской компании Novo Nordisk на основе семаглутида, синтетического аналога ГПП-1. Он стимулирует выработку инсулина, снижает уровень глюкозы и способствует похудению за счет контроля аппетита, что сделало препарат популярным среди желающих быстро сбросить вес.

В ЦРПТ связывают устойчивый рост розничных продаж с увеличением объемов производства. В 2025 году российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. Этот показатель, по данным оператора маркировки, в десять раз превышает совокупный объем импорта лекарств с МНН (международным непатентованным наименованием) «семаглутид» за период с 2020 по 2023 год.

В подсчетах учитывались препараты с международными непатентованными наименованиями «семаглутид» и «тирзепатид», включая лекарства российских производителей «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма».

На начало 2026 года в системе «Честный знак» зарегистрировано 17 торговых наименований таких препаратов.

Аналоги «Оземпика» без согласия зарубежного правообладателя правительство разрешило производить до конца 2026 года. Согласно распоряжениям, решение властей было принято для обеспечения российских пациентов препаратом с международным непатентованным наименованием «Семаглутид».

«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров, призванная защищать потребителей от подделок. Лекарства были в числе первых товаров, на которую она распространилась в 2019 году, отмечают в ЦРПТ. Марка «Честного знака» служит подтверждением оригинальности препаратов и означает, что они были легально произведены или ввезены в Россию. Потребители также могут получить информацию о сроке годности, составе, производителе и инструкцию по применению лекарства. По данным ЦРПТ, за все время россияне проверили в приложении «Честный знак» более 14 млн препаратов.

Средняя цена упаковки отечественных аналогов «Оземпика» в 2024 году составляла 5454 руб., в 2025 году — 5763 руб. Средняя цена оригинального импортного препарата в 2023 году, до его ухода с российского рынка, достигала 7,8 тыс. руб. Стоимость терапии для пациентов снизилась более чем на 20%.

Наибольшие объемы розничных продаж в пересчете на 10 тыс. человек населения в 2025 году были зафиксированы в:

Санкт-Петербурге ­ — 807 упаковок;

Москве — 755;

Московской области — 738;

Краснодарском крае — 650;

Ямало-Ненецком автономном округе — 580.

Ранее в ЦРПТ выяснили, что в 2024 году лидером по объемам рублевых продаж и количеству проданных упаковок стали средства от заложенности носа на основе ксилометазолина. Второе и третье места по объемам рублевых продаж заняли обезболивающие и жаропонижающие таблетки на основе ибупрофена и препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. «Всего за 2024 год россияне потратили на лекарства около 1,6 трлн руб. Если судить по количеству проданных упаковок, то прирост составил 1,4%», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.