Общество⁠,
Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж

ЦРПТ: продажи отечественных аналогов «Оземпика» за год увеличились втрое
Продажи российских аналогов «Оземпика» в 2025 году выросли почти в три раза. ЦРПТ считает, что это связано с увеличением доступности препаратов на основе семаглутида. В 2025 году российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок
Фото: Елена Никитченко / ТАСС
Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» по итогам 2025 года выросли почти втрое по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил РБК оператор маркировки лекарств «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), изучивший данные продаж.

По данным ЦРПТ, в 2024 году в рознице было реализовано 1,7 млн упаковок отечественных аналогов «Оземпика» на сумму 9,2 млрд руб. По итогам 2025 года объем продаж вырос до 6,1 млн упаковок, а выручка — до 35,2 млрд руб.

Если в январе 2025 года ежемесячные продажи составляли 282 тыс. упаковок, то к декабрю показатель достиг 810 тыс., увеличившись почти в три раза. Положительная динамика сохранилась и в начале 2026 года: за первую половину января было продано 333 тыс. упаковок — на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Оземпик» — инъекционный препарат датской компании Novo Nordisk на основе семаглутида, синтетического аналога ГПП-1. Он стимулирует выработку инсулина, снижает уровень глюкозы и способствует похудению за счет контроля аппетита, что сделало препарат популярным среди желающих быстро сбросить вес.

В ЦРПТ связывают устойчивый рост розничных продаж с увеличением объемов производства. В 2025 году российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. Этот показатель, по данным оператора маркировки, в десять раз превышает совокупный объем импорта лекарств с МНН (международным непатентованным наименованием) «семаглутид» за период с 2020 по 2023 год.

В подсчетах учитывались препараты с международными непатентованными наименованиями «семаглутид» и «тирзепатид», включая лекарства российских производителей «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма».

На начало 2026 года в системе «Честный знак» зарегистрировано 17 торговых наименований таких препаратов.

Российская фармкомпания зарегистрировала аналог «Оземпика» в таблетках
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Аналоги «Оземпика» без согласия зарубежного правообладателя правительство разрешило производить до конца 2026 года. Согласно распоряжениям, решение властей было принято для обеспечения российских пациентов препаратом с международным непатентованным наименованием «Семаглутид».

«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров, призванная защищать потребителей от подделок. Лекарства были в числе первых товаров, на которую она распространилась в 2019 году, отмечают в ЦРПТ. Марка «Честного знака» служит подтверждением оригинальности препаратов и означает, что они были легально произведены или ввезены в Россию. Потребители также могут получить информацию о сроке годности, составе, производителе и инструкцию по применению лекарства. По данным ЦРПТ, за все время россияне проверили в приложении «Честный знак» более 14 млн препаратов.

Средняя цена упаковки отечественных аналогов «Оземпика» в 2024 году составляла 5454 руб., в 2025 году — 5763 руб. Средняя цена оригинального импортного препарата в 2023 году, до его ухода с российского рынка, достигала 7,8 тыс. руб. Стоимость терапии для пациентов снизилась более чем на 20%.

Обязательную маркировку сладостей, чая, кофе и игрушек введут в сентябре
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Наибольшие объемы розничных продаж в пересчете на 10 тыс. человек населения в 2025 году были зафиксированы в:

  • Санкт-Петербурге ­ — 807 упаковок;
  • Москве — 755;
  • Московской области — 738;
  • Краснодарском крае — 650;
  • Ямало-Ненецком автономном округе — 580.

Ранее в ЦРПТ выяснили, что в 2024 году лидером по объемам рублевых продаж и количеству проданных упаковок стали средства от заложенности носа на основе ксилометазолина. Второе и третье места по объемам рублевых продаж заняли обезболивающие и жаропонижающие таблетки на основе ибупрофена и препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. «Всего за 2024 год россияне потратили на лекарства около 1,6 трлн руб. Если судить по количеству проданных упаковок, то прирост составил 1,4%», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

