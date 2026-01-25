Украинский нардеп от партии Зеленского погиб в ДТП с маршруткой

Авария произошла в селе Сокольники под Львовом. Депутат ехал на квадроцикле и выехал на встречку и столкнулся с маршруткой. Саламаха скончался в больнице

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

«Трагическое произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги под Львовом. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Государственного бюро расследований Украины, авария произошла вечером 25 января в селе Сокольники.

«По предварительным данным, около 18:15 квадроцикл под управлением депутата выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

«Слуга народа» — украинская правящая политическая партия. Лидером является президент Украины Владимир Зеленский.

Орест Саламаха родился 25 марта 1991 года. В 2013 году окончил «Львовскую политехнику» по специальности «Менеджмент и логистика», а в 2018 году – Львовский университет бизнеса и права по специальности «Правоведение».

Саламаха был народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа», его избрали в 2019 году по округу №121 во Львовской области. Он являлся членом одноименной фракции и Комитета по вопросам бюджета. Во время президентских выборов 2019 года был доверенным лицом Зеленского.

До избрания народным депутатом Саламаха работал в компании своего тестя ООО «Буд Инвест Ком», занимающейся застройкой, занимая руководящие должности в сфере поставок и строительства.