 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украинский нардеп от партии Зеленского погиб в ДТП с маршруткой

Авария произошла в селе Сокольники под Львовом. Депутат ехал на квадроцикле и выехал на встречку и столкнулся с маршруткой. Саламаха скончался в больнице

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

«Трагическое произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги под Львовом. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Государственного бюро расследований Украины, авария произошла вечером 25 января в селе Сокольники.

«По предварительным данным, около 18:15 квадроцикл под управлением депутата выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

«Слуга народа» — украинская правящая политическая партия. Лидером является президент Украины Владимир Зеленский.

Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича»
Политика
Андрей Ермак

Орест Саламаха родился 25 марта 1991 года.  В 2013 году окончил «Львовскую политехнику» по специальности «Менеджмент и логистика», а в 2018 году – Львовский университет бизнеса и права по специальности «Правоведение».

Саламаха был народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа», его избрали в 2019 году по округу №121 во Львовской области. Он являлся членом одноименной фракции и Комитета по вопросам бюджета. Во время президентских выборов 2019 года был доверенным лицом Зеленского.

До избрания народным депутатом Саламаха работал в компании своего тестя ООО «Буд Инвест Ком», занимающейся застройкой, занимая руководящие должности в сфере поставок и строительства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Депутаты Украина погибший ДТП
Материалы по теме
НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе
Политика
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича»
Политика
В Британии предупредили Киев об ущербе отношениям из-за дела экс-нардепа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
ЦАХАЛ сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 00:37
Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня Политика, 00:11
Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж Общество, 00:00
До «шока» 2022-го: почему 2025-ый стал «самым сложным» для рынка лизингаПодписка на РБК, 00:00
Украинский нардеп от партии Зеленского погиб в ДТП с маршруткой Политика, 25 янв, 23:47
Три округа Запорожской области остались без электричества Политика, 25 янв, 23:35
Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа Политика, 25 янв, 23:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вучич назвал вступление Украины в ЕС к 2027 году возможным условием мира Политика, 25 янв, 23:17
WP узнала о десятках убитых протестующих в Иране, бежавших из пожара Политика, 25 янв, 23:00
В школе Петербурга выявили туберкулез у сотрудницы столовой Общество, 25 янв, 22:23
«Ювентус» разгромил чемпиона Италии «Наполи» Спорт, 25 янв, 22:09
В московском ТЦ «Киевский» произошел пожар Общество, 25 янв, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 25 янв, 21:52
Орбан назвал слова Зеленского о подзатыльниках украинской формой угроз Политика, 25 янв, 21:43