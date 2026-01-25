Три округа Запорожской области остались без электричества

Три муниципальных округа Запорожской области все еще обесточены, сообщает глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Без электроснабжения частично остаются Михайловский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа», — говорится в сообщении.

Кроме того, электричество было отключено в городе Приморске в связи с перегрузом линии, уточнил Балицкий.

Ранее губернатор области сообщил об отсутствии света у части жителей Васильевского и Михайловского муниципальных округов в результате удара украинских БПЛА по энергетическим сетям.

До этого, частичное отключение электроснабжения произошло в Приморском и Бердянском муниципальных округах «в связи со срабатыванием защиты на высоковольтной линии». В результате, около 8 тыс. абонентов были обесточены.