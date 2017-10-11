Вложение за три моря

Как российскому инвестору выйти на фондовый рынок США

Американский рынок акций с начала года показывает уверенный рост и в долгосрочной перспективе остается привлекательным для вложений, полагают эксперты. Как российскому инвестору выйти на фондовый рынок США

Фото: Тим Яржомбек для РБК

Один из богатейших людей в мире легендарный американский инвестор Уоррен Баффет (Forbes оценивает его состояние в $75,6 млрд) в сентябре заявил, что через сто лет американский индекс Dow Jones перешагнет отметку в 1 млн пунктов, что превышает нынешний показатель в 44 раза. По его мнению, игра на понижение американского рынка — это «игра лузеров» и будет оставаться таковой.

С начала года фондовый рынок США планомерно растет, а ключевые биржевые индексы бьют исторические рекорды. Индекс S&P 500 вырос с января почти на 14%, индекс Dow Jones Industrial — более чем на 15%.

Для российского инвестора вложения в американский рынок — хороший способ получать доход в валюте, говорит управляющий активами УК «БКС» Никита Емельянов. «У россиян не так много возможностей для диверсификации своих вложений», — отмечает эксперт. По его словам, в долгосрочной перспективе инвестиции в американский рынок могут принести в среднем 10% годовых (с учетом дивидендов).

«Американский рынок привлекателен своей понятностью, так как логично реагирует на рыночные новости и чувствителен к комментариям официальных лиц, в частности, руководителей ФРС. Поэтому у игроков есть возможности угадать направление движения рынка на тех или иных новостях», — отмечает руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК «Финам» Михаил Аристакесян. Кроме того, если в России самые прибыльные акции у компаний, которые работают в нефтяном и газовом секторах, то в США спектр доходных секторов намного более вариативен, добавляет Емельянов.

Этот рынок интересен, но он не спекулятивный, говорит руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. «Чтобы получить максимальную выгоду, инвестировать в него нужно не менее чем на два-три года», — говорит он.

Эксперты напоминают, что на фондовом рынке можно не только выиграть, но и проиграть, риск инвестиций связан с колебаниями рынка. «Риск фондового рынка существует на любой бирже, и у инвестора всегда есть опасность попасть в очередной кризис», — говорит Никита Емельянов.

РБК разбирался, как российскому инвестору начать торговать на американском рынке, с какими особенностями он может столкнуться и какие секторы рынка являются наиболее перспективными.

Прямой выход

Один из способов выйти на американский рынок — это открыть у брокера счет для торговли, заключив соответствующий договор. Сейчас только единицы российских брокеров являются членами американских бирж. Остальные крупные брокерские компании пока работают через посредников. «Российскому брокеру нужен американский партнер, который будет выводить операции на рынок другой страны», — поясняет начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Когда клиент заключает договор с брокером, в договоре указано, что при совершении сделок будет задействовано третье лицо.

За операции брокер будет брать комиссию, которая сейчас в среднем составляет около 0,04% от суммы сделки. При этом брокер будет выступать налоговым агентом своего клиента (придется платить НДФЛ 13% от прибыли, которая складывается из изменения курса акций и валютного курса), а клиенту не придется самостоятельно отчитываться перед налоговыми органами по доходам, полученным от операций с ценными бумагами.

Теоретически выйти на рынок инвестор может и минуя российского брокера. «Тогда ему придется самостоятельно заключать договор с американским брокером», — говорит юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин. Отчитываться о доходах перед российскими налоговыми органами также придется самостоятельно.

К иностранному брокеру можно идти, имея не менее $10 тыс., в то время как на российском рынке порог вхождения значительно ниже и начинается в среднем от $1 тыс., отмечает Клюшнев. Кроме того, по словам аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, американские брокеры берут отдельную плату за ведение счета (от $10 до $30 в месяц).

Еще одна особенность американского рынка — придирчивое отношение к легальности средств, которые вносит на счет инвестор. «Если сумма, с которой вы приходите к брокеру, составляет несколько сотен тысяч долларов или больше, то брокер может потребовать письменно объяснить происхождение денег и предоставить документы, которые подтверждают, что человек их получил легально и уплатил с них все необходимые налоги», — объясняет Андрей Кочетков.

Российская биржа американских акций

Другой вариант — покупать американские акции через Санкт-Петербургскую биржу. В список американских акций, торгующихся на этой бирже, сейчас входят 527 ценных бумаг. В том числе там торгуются акции самых дорогих компаний мира — Apple, Alphabet (бывшая Google), Microsoft, Berkshire Hathaway, Amazon, Exxon Mobil, Facebook, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, General Electric и т.д. Участниками торгов (брокерами) на фондовом рынке биржи являются 48 компаний и банков.

По словам Павла Пахомова, спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов на Санкт-Петербургской бирже (пока единственной площадке в стране, на которой торгуются иностранные акции) растет. «Если год назад оборот на торгах составлял $2–3 млн, то сейчас уже более $20 млн в день», — говорит он. Для сравнения: средний дневной оборот на американских биржах NYSE и NASDAQ исчисляется десятками миллиардов долларов.

Комиссия для инвестора, который торгует через данную биржу, составляет в среднем 0,05%. Как объясняет Павел Пахомов, этот процент состоит из комиссии брокера (около 0,04%) и комиссии биржи (0,01%).

Игорь Клюшнев также отмечает, что на Санкт-Петербургской бирже возможно заключение сделок за пределами основной торговой сессии на американских биржах (сейчас торги в США проходят в 16:30–23:00 мск) — с 10:00 мск.

На рынок через ПИФ

Пассивный инвестор может выйти на американский рынок через ПИФы, портфель которых состоит из иностранных ценных бумаг. По данным Investfunds.ru, сейчас выход на зарубежный рынок предоставляют около двух десятков открытых фондов акций. Среди них есть и ПИФы, ориентированные непосредственно на американский рынок (например, «Райффайзен — США», «Открытие — США», «Сбербанк — Америка», «БКС Фонды США»).

Такие фонды особо отмечают, что вложения в их ПИФы дают возможность валютной диверсификации личных накоплений для их защиты от девальвации рубля, а инвестирование в американский фондовый рынок — это вложения в развитую экономику. При этом фонды работают в российский юрисдикции и ПИФы являются российскими ценными бумагами.

Максим Сафиулин из A2 предупреждает, что пайщик напрямую не участвует ни в каких операциях с ценными бумагами — за него это делает управляющая компания. При этом фонды не могут изменять заранее заявленную клиенту пропорцию инвестирования в активы разных категорий.

При покупке паев инвестор платит так называемую надбавку (не более 1,5% от суммы приобретения), а при продаже — скидку (не более 3% от стоимости паев).​

Во что вложить

Аналитики выделяют несколько секторов, которые можно считать драйверами рынка и которые показывают высокую доходность. «Лидерами роста с начала года являются акции компаний ИT-сектора (+26%), а также бумаги сектора здравоохранения (+19%)», — говорит Михаил Аристакесян.

Несмотря на то что не все технологические компании являются прибыльными, сектор остается фаворитом индекса S&P 500 и рынка в целом, подтверждает Никита Емельянов. Эксперт советует покупать голубые фишки из индекса, например Amazon. Можно обратить внимание на более спокойные бумаги, такие как Microsoft и акции компании Intel.

Еще один сектор, который специалисты считают драйвером рынка, — биотехнологии. «Этот сектор имеет высокий потенциал роста, что делает его привлекательным для долгосрочных инвестиций», — говорит Никита Емельянов.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что проще ориентироваться на рынок в целом, а не на отдельные бумаги. «Если инвестор готов включать в свой портфель долларовые инструменты, то ему проще всего ориентироваться на индексы, а не на отдельные акции. Если есть возможность вложиться в весь рынок целиком, то эту возможность надо использовать. Сделать это можно через индексные фонды (ETF), которые полностью инвестируют в ту структуру, из которой состоит индекс», — считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.