Награда большой разоружающей силы

Нобелевский комитет отметил Международную кампанию по отказу от ядерного оружия

Движение ICAN получило Нобелевскую премию мира после десяти лет борьбы за международный договор о полном запрете атомного оружия. Россия и США относятся к идее скептически, опасаясь ущерба процессу нераспространения

Фото: Britta Pedersen / dpa via AP

В пятницу, 6 октября, было объявлено, что Нобелевскую премию мира этого года получит Международная кампания по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) — «зонтичная» структура, объединяющая сотни организаций и активистов антивоенного толка по всему миру.

Награда присуждена ICAN «за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия, а также за инновационные подходы к достижению запрета такого оружия на основе договоров», объяснила председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Актуальный контекст

По словам Рейсс-Андерсен, сейчас угроза применения ядерного оружия находится на высочайшем уровне за долгое время: «Одни страны модернизируют имеющиеся ядерные арсеналы, другие ищут пути к обладанию ядерным оружием, ярким примером чего является КНДР». Сейчас в мире нет полноценного запрета на ядерное вооружение в отличие от запрета на химическое и биологическое оружие. «Своей работой ICAN помогает заполнить правовой вакуум в этой области», — сказала Рейсс-Андерсен, напомнив про главное детище ICAN — Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), одобренный на Генассамблее ООН в июле этого года и открытый к подписанию странами с 20 сентября.

На решение Нобелевского комитета во многом повлияла ситуация вокруг ядерной программы Ирана и ракетно-ядерные испытания в КНДР, выразил уверенность в разговоре с РБК зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. С начала 2017 года Северная Корея провела по меньшей мере девять тестовых запусков баллистических ракет, а 3 сентября впервые в своей истории испытала термоядерное оружие.

Иранская ядерная программа ограничена Совместным всеобъемлющим планом действий — международным договором, подписанным в 2015 году, согласно которому страна отказывается от развития оружейной ядерной программы в обмен на снятие санкций. Однако новый президент США Дональд Трамп регулярно критикует Тегеран за нарушения соглашения. Накануне, 5 октября, газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что на следующей неделе Трамп якобы планирует объявить о выходе США из соглашения. МИД России назвал это сообщение «гаданиями».

За два дня до присуждения премии исполнительный директор ICAN Беатриса Фин в своем Twitter назвала президента США болваном в ответ на сообщения о том, что Трамп может разорвать ядерную сделку с Ираном.

По примеру Дианы

ICAN была сформирована в апреле 2007 года по примеру Международного движения за запрет противопехотных мин (ICBL), говорится на сайте организации. Это правозащитное движение, основанное в 1992 году, несколько лет выступало за общемировой запрет на использование противопехотных мин, пока в октябре 1996 года не привлекло на свою сторону правительство Канады. Лицом кампании ICBL была принцесса Диана. При поддержке канадских властей была создана международная платформа по обсуждению запрета.

В итоге в декабре 1997 года был подписан Оттавский договор по запрету противопехотных мин, а за два месяца до подписания ICBL получило Нобелевскую премию мира. С тех пор к конвенции присоединились 162 государства. Россия, США, Индия, Китай и другие страны (всего 35 крупных государств) документ не подписали. Реального сокращения числа жертв от противопехотных мин достичь так и не удалось. По данным ICBL, в 2015 году показатель составил 6,5 тыс. убитых и раненых, а в 2010 году, например, число жертв достигало 4,2 тыс.

Основатели ICAN собирались повторить успех ICBL — теперь уже в сфере ядерного оружия. Основным организатором кампании выступила организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW), созданная советскими и американскими учеными в 1980 году и получившая Нобелевскую премию мира в 1985 году. Согласно заявлению Нобелевского комитета, IPPNW получила премию мира за «распространение авторитетной информации и привлечение внимания человечества к катастрофическим последствиям применения ядерного оружия». Получали награду в Осло сооснователи IPPNW — кардиологи Бернард Лаун из США и Евгений Чазов из СССР.

ICAN состоит из 468 организаций в 101 стране, ее основу составляют именно региональные ячейки IPPNW. Российским членом ICAN, например, является отделение IPPNW в России, возглавляемое врачом Владимиром Гаркавенко. Как отметил в разговоре с РБК Гаркавенко, это объясняется тем, что ICAN является продуктом и частью IPPNW: «Мы рассматриваем сегодняшнее присуждение как вторую в истории IPPNW Нобелевскую премию мира».

Штаб-квартира ICAN располагается в Женеве. Исполнительным директором организации с июля 2014 года работает Беатриса Фин из Швеции, до этого она была делегатом ICAN от Международной женской лиги за мир и свободу (WILPF).

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Мощное лобби

Договор о запрещении ядерного оружия​, разработанный и открытый к подписанию в этом году, — аналог Оттавского договора ICBL. С 2007 года ICAN устраивала конференции, открытые обращения и другие мероприятия, призывая к созданию общемировой юридической базы для полного запрета ядерного оружия.

За это время ICAN заручилась поддержкой международных организаций и общественных деятелей, среди них Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, южноафриканский правозащитник Десмонд Туту, актеры Мартин Шин и Майкл Дуглас, художница и музыкант Йоко Оно, Далай-лама XIV.

Они призывали Генассамблею ООН изучить вопрос полного ядерного разоружения, и в ноябре 2015 года Генассамблея одобрила создание специальной рабочей группы по этому вопросу. В итоговом докладе она рекомендовала в 2017 году начать переговоры по юридически обязывающему международному соглашению, запрещающему ядерное оружие. Переговоры проходили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в марте, июне и июле 2017 года, итоговый текст договора был принят 7 июля.

Документ состоит из 20 глав, первая из которых запрещает государствам-подписантам «разрабатывать, тестировать, производить, приобретать, владеть, хранить» ядерное оружие. Присоединяясь к соглашению, обладающая ядерным оружием страна должна «как можно скорее» деактивировать и уничтожить свои запасы согласно собственному плану, который она должна будет представить другим странам, присоединившимся к соглашению, но не позже согласованного всеми дедлайна.

Наблюдать за исполнением всемирного ядерного разоружения должно международное агентство или агентства, которые страны-члены определят на своем первом саммите после вступления договора в законную силу (то есть после ратификации 50 государствами).

Россия не сегодня

ДЗЯО был открыт для подписания 20 сентября. За две недели его подписали 53 государства, и три уже успели ратифицировать — Ватикан, Гайана и Таиланд. Ни одна из ядерных держав договор пока не подписала. Как отметила председатель Нобелевского комитета Рейсс-Андерсен, присуждение премии ICAN — это «призыв к ядерным державам начать серьезные дискуссии по продуманному и сбалансированному уничтожению всех ядерных зарядов», которых, по ее оценкам, в мире около 50 тыс. По ее словам, в комитете уверены, что все страны рано или поздно присоединятся к ДЗЯО.

Госдепартамент США призвал не подписывать «безответственный» и «контрпродуктивный» договор ДЗЯО, выработанный при участии ICAN. Выступая на Генассамблее ООН, помощник госсекретаря Анита Фридт отметила: ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР показывает необходимость в инструменте ядерного сдерживания, которого у США не было бы, если бы те присоединились к ДЗЯО. Вдобавок предлагаемый договор потенциально создает конкуренцию программе по нераспространению ядерного оружия, подрывая легитимность последней, уверяет Фридт.

В ответ на эту новость Фин отметила в Twitter, что «Трамп угрожает ядерной войной, отвергает дипломатию, но безответственными называются те страны, которые пытаются сделать запрет на атомное оружие юридически обязывающим».

Россия, как и США, выступала против принятия договора еще на этапе его обсуждения, мотивируя теми же причинами: необходимостью обладать ядерным оружием в целях сдерживания и ненужным дублированием программы нераспространения. В июне директор департамента МИДа по вопросам нераспространения Михаил Ульянов рассказал РБК, что ДЗЯО не отвечает интересам национальной безопасности России, так как может нанести ущерб работе по контролю за ядерным нераспространением.

По мнению дипломата, активисты начали с обсуждения гуманитарных последствий применения оружия, затем перешли к «нравственно-этическим вопросам аморальности оружия в целом», а теперь говорят, что процесс разоружения проходит слишком медленно. При этом Россия и США за последние 30 лет впятеро сократили свой ядерный арсенал, отмечает Ульянов.​

Ядерное оружие является эффективным средством глобального сдерживания, и его поспешная ликвидация может быть крайне опасной для международной безопасности, соглашается в разговоре с РБК председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Россия поддерживает общий принцип сокращения ядерных вооружений, однако «цели ICAN нуждаются в обсуждении и корректировке». О том, что Россия поддерживает ядерное разоружение «в целом, но не на данном этапе», говорит и российский участник ICAN Гаркавенко, отмечая, что речь идет скорее о «глобальной цели, к которой мы планомерно идем».