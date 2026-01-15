«Авангард» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ
Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей шайбы забросили Дамир Шарипзянов (10-я минута) и Вячеслав Войнов (41).
У проигравших отличился Прохор Полтапов (25) — у него пять голов в трех матчах.
Перед этим матчем ЦСКА выиграл три игры подряд (минское «Динамо» (4:2), «Шанхайские Драконы» (3:2) и «Спартак» (2:1)), но «Авангард» смог нарушить эту серию.
«Авангард» набрал 61 очко в 44 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. ЦСКА с 54 очками в 47 встречах расположился на шестой строчке Западной конференции.
