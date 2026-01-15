 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Залужный вернулся на Украину и встретился с Зеленским

Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный приехал на Украину и встретился с президентом республики Владимиром Зеленским. Об этом последний сообщил в телеграм-канале.

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас», — написал Зеленский.

В конце декабря украинское издание Radio NV сообщило, ссылаясь на источники, о планах Залужного вернуться на Украину и уйти в отставку с должности посла. «Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — рассказал собеседник издания. Залужный размышлял о должности посла в США или главкома ВСУ, но решений принято не было, утверждали другие источники Radio NV.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Теги
Валерий Залужный Владимир Зеленский Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Глава МИД Гренландии расплакалась после переговоров с США Политика, 20:04
The Economist назвал три варианта защиты Гренландии от США Политика, 20:03
На Кубу доставили тела погибших в Венесуэле военных. Видео Политика, 20:01
Плющенко заявил о деградации женского фигурного катания в Европе Спорт, 19:57
Залужный вернулся на Украину и встретился с Зеленским Политика, 19:47
Дегтярёв ответил критикам спортсменов, выступающих в нейтральном статусе
РАДИО
 Общество, 19:35
Два взрыва и пожар произошли в Утрехте Общество, 19:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможности возглавить «Спартак» Спорт, 19:29
«Авангард» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ Спорт, 19:16
Акции «Полюса» в минусе на растущем рынке. Почему и что будет дальше Инвестиции, 19:16
«Дом.РФ» оценил подорожание новостроек в России за 2025 год Недвижимость, 19:11
Посол США выразил надежду на «продуктивную модель» диалога по Гренландии Политика, 19:08
Инфляция в январе вдвое выше прошлогодней: что происходит. ВидеоПодписка на РБК, 19:06 
Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом Общество, 19:02