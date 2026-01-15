 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0
Эксклюзив

Дегтярёв ответил критикам спортсменов, выступающих в нейтральном статусе

Сюжет
Радио РБК
Защищать от нападок спортсменов, выступающих под нейтральным статусом, нужно, чтобы они не меняли гражданство и привозили медали домой, заявил министр. В этом году россияне приняли участие в 40 чемпионатах Европы и мира, сказал он
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Без практики и участия в соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх и международных чемпионатах, не появляются спортивные звезды, заявил Юрию Таманцеву в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге» министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв, комментируя слова о том, что не все россияне поддерживают выступление спортсменов в нейтральном статусе и без государственного флага.

За чем следить спортивным болельщикам в 2026 году
Спорт
Фото:Mandel NGAN - Pool / Getty Images

«Я как чиновник, отвечающий за развитие спорта, только понимаю, что без олимпийских чемпионов, без практики не рождаются звёзды, и в секции не идут дети [...] Есть спортивно-оздоровительный этап спортподготовки, там основная масса занимается. Но многие хотят, чтобы их дети стали звёздами и чемпионами. Понимаете? А без Олимпийских игр, без чемпионатов мира это невозможно», — пояснил Дегтярёв.

Он отметил, что в этом году россияне участвовали в 40 чемпионатах Европы и мира и завоевали 120 медалей, а в 2026 году планируется выступление не менее чем на 60 соревнованиях. Он отметил, что Россия возвращается в мировой спорт.

Ездить и участвовать в соревнованиях нужно в любом статусе и «везти медали домой», сказал он, добавив, что защищает спортсменов от нападок в том числе из-за случаев, когда некоторые решают сменить гражданство и выступать за другие страны. «Потому что если бы мы эти двери держали закрытыми, и общественное мнение бы не отвязалось от этих наших атлетов, то у нас это бы продолжалось — смена гражданства», — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о том, какие перспективы у российского спорта после периода «изоляции», глава Минспорта сказал, что отличные, отметив, что не разделяет скепсиса на этот счет.

«Потому что все это время система детско-юношеского спорта работала, без сбоев приходили дети и занимались. И вот плавание хорошо это показало […] Помните, Будапешт на короткой воде, Сингапур на длинной воде чемпионата мира. Россыпь медалей, в том числе в эстафетах. Это в общем говорит о том, что у нас везде, во всех видах, есть задел», — сказал Дегтярёв.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Юрий Таманцев
Михаил Дегтярев нейтральный статус Олимпиада соревнования спорт чемпионат смена гражданства
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Российские шорт-трекисты приняли приглашение МОК выступить на Олимпиаде
Спорт
Российские прыгуны на лыжах с трамплина не выступят на Олимпиаде
Спорт
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Глава МИД Гренландии расплакалась после переговоров с США Политика, 20:04
The Economist назвал три варианта защиты Гренландии от США Политика, 20:03
На Кубу доставили тела погибших в Венесуэле военных. Видео Политика, 20:01
Плющенко заявил о деградации женского фигурного катания в Европе Спорт, 19:57
Залужный вернулся на Украину и встретился с Зеленским Политика, 19:47
Дегтярёв ответил критикам спортсменов, выступающих в нейтральном статусе
РАДИО
 Общество, 19:35
Два взрыва и пожар произошли в Утрехте Общество, 19:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможности возглавить «Спартак» Спорт, 19:29
«Авангард» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ Спорт, 19:16
Акции «Полюса» в минусе на растущем рынке. Почему и что будет дальше Инвестиции, 19:16
«Дом.РФ» оценил подорожание новостроек в России за 2025 год Недвижимость, 19:11
Посол США выразил надежду на «продуктивную модель» диалога по Гренландии Политика, 19:08
Инфляция в январе вдвое выше прошлогодней: что происходит. ВидеоПодписка на РБК, 19:06 
Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом Общество, 19:02