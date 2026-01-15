Дегтярёв ответил критикам спортсменов, выступающих в нейтральном статусе
Без практики и участия в соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх и международных чемпионатах, не появляются спортивные звезды, заявил Юрию Таманцеву в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге» министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв, комментируя слова о том, что не все россияне поддерживают выступление спортсменов в нейтральном статусе и без государственного флага.
«Я как чиновник, отвечающий за развитие спорта, только понимаю, что без олимпийских чемпионов, без практики не рождаются звёзды, и в секции не идут дети [...] Есть спортивно-оздоровительный этап спортподготовки, там основная масса занимается. Но многие хотят, чтобы их дети стали звёздами и чемпионами. Понимаете? А без Олимпийских игр, без чемпионатов мира это невозможно», — пояснил Дегтярёв.
Он отметил, что в этом году россияне участвовали в 40 чемпионатах Европы и мира и завоевали 120 медалей, а в 2026 году планируется выступление не менее чем на 60 соревнованиях. Он отметил, что Россия возвращается в мировой спорт.
Ездить и участвовать в соревнованиях нужно в любом статусе и «везти медали домой», сказал он, добавив, что защищает спортсменов от нападок в том числе из-за случаев, когда некоторые решают сменить гражданство и выступать за другие страны. «Потому что если бы мы эти двери держали закрытыми, и общественное мнение бы не отвязалось от этих наших атлетов, то у нас это бы продолжалось — смена гражданства», — подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос о том, какие перспективы у российского спорта после периода «изоляции», глава Минспорта сказал, что отличные, отметив, что не разделяет скепсиса на этот счет.
«Потому что все это время система детско-юношеского спорта работала, без сбоев приходили дети и занимались. И вот плавание хорошо это показало […] Помните, Будапешт на короткой воде, Сингапур на длинной воде чемпионата мира. Россыпь медалей, в том числе в эстафетах. Это в общем говорит о том, что у нас везде, во всех видах, есть задел», — сказал Дегтярёв.
