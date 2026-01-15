Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

В Харькове разрушен крупный энергетический объект, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

«Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте находятся аварийные службы и профильные специалисты», — говорится в сообщении.

Днем 15 января «Суспiльне Харкiв» сообщило о нескольких взрывах в Харькове и Изюме Харьковской области.

Кроме того, издание сообщило о взрывах в Одесском районе. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и действовала с 16:19 до 16:44 мск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.