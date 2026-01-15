Два взрыва и пожар произошли в Утрехте
Не менее двух взрывов произошло в центре города Утрехт в Нидерландах с последующим пожаром в одном из зданий, как минимум четыре человека пострадали, сообщило Управление безопасности города, передает NOS.
Взрывы прогремели днем 15 января на улице Висшерштег, после чего в одном из зданий начался крупный пожар. На место выехали экстренные службы. В Утрехт также направлены два вертолета санитарной авиации.
По просьбе региональных властей в центре Утрехта был открыт временный госпиталь, известно о четверых пострадавших.
В районе происшествия зафиксированы повреждения, разбито несколько окон.
На 16:58 по местному времени (18:58 мск) пожар продолжал распространяться, огонь перекинулся на здание пекарни, сообщил местный телеканал RTV Utrecht.
Некоторые близлежащие улицы перекрыты.
