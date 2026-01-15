 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Magoni / Reuters)

Покраснение глаз французского президента Эмманюэля Макрона связано с разрывом небольшого кровеносного сосуда, сообщил Елисейский дворец, пишет газета Le Parisienne. Там заверили, что диагноз «совершенно безобиден».

Глава государства появился с налитым кровью глазом перед военнослужащими на стратегической авиабазе города Истр. Он попросил прощения за «неприглядный вид» и пошутил, что покраснение стоит воспринимать «как отсылку к глазу тигра».

«Это просто небольшой лопнувший кровеносный сосуд в глазу. Это совершенно безобидно», — объяснили в канцелярии президента.

Врач рассказал о самочувствии Макрона
Политика
Изображение Эмманюэля Макрона&nbsp;на экране во время видеоконференции

Мероприятие было проведено после экстренного заседания кабинета министров обороны Франции, созванного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии Гренландии и жестокого подавления протестов в Иране властями.

Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом
Video

В ходе выступления Макрон заявил, что европейские военные должны получить схожее с российским ракетным комплексом «Орешник» вооружение.

Александра Озерова
Эмманюэль Макрон Франция глаза заболевание
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
