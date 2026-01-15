Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом
Покраснение глаз французского президента Эмманюэля Макрона связано с разрывом небольшого кровеносного сосуда, сообщил Елисейский дворец, пишет газета Le Parisienne. Там заверили, что диагноз «совершенно безобиден».
Глава государства появился с налитым кровью глазом перед военнослужащими на стратегической авиабазе города Истр. Он попросил прощения за «неприглядный вид» и пошутил, что покраснение стоит воспринимать «как отсылку к глазу тигра».
«Это просто небольшой лопнувший кровеносный сосуд в глазу. Это совершенно безобидно», — объяснили в канцелярии президента.
Мероприятие было проведено после экстренного заседания кабинета министров обороны Франции, созванного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии Гренландии и жестокого подавления протестов в Иране властями.
В ходе выступления Макрон заявил, что европейские военные должны получить схожее с российским ракетным комплексом «Орешник» вооружение.
