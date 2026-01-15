 Перейти к основному контенту
0

Власти Украины возбудили уголовное дело против Леонида Волкова

Леонид Волков
Леонид Волков (Фото: Salvatore Di Nolfi / EPA / ТАСС)

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр иноагентов), сообщает издание «Главком» со ссылкой на данные из Единого реестра досудебных расследований.

Уголовное производство в отношении Волкова было начато по двум статьям: оправдание агрессии (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса), а также оскорбление чести и достоинства военных (ст. 435-1 Уголовного кодекса). По этим статьям ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Поводом стали высказывания Волкова об украинских военных. Как напоминает «Главком», в своих последних заявлениях он затрагивал основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина и экс-главу ГУР Кирилла Буданова.

В России переобъявили в розыск лидера РДК Дениса Капустина
Политика

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас работает в РДК, опубликовала пост со скриншотом переписки с Волковым. В сообщениях шла речь о смерти основателя РДК. Волков назвал Капустина «нациком», который вместе с РДК «решал мутные задачи» Буданова.

В конце декабря РДК заявил о гибели своего основателя на запорожском направлении, однако 1 января ГУР Минобороны Украины объяснило сообщения о его смерти спецоперацией. По данным ГУР, на Капустина готовилось покушение, за которое заплатили $500 тыс., но его удалось спасти.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Леонид Волков уголовное дело Генпрокуратура
