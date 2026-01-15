Тело экс-главы «Уралкалия» нашли на территории военной базы Британии
Тело погибшего мужчины было обнаружено в районе Лимассола на территории британской военной базы, сообщила РБК полиция Кипра. Личность погибшего пока официально не установлена
Полиция проверяет, является ли он бывшим главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером.
О том, что речь идет про Владислава Баумгертнера, сообщали «Фонтанка», «РИА Новости» и Protagon.
Суверенная военная база Великобритании «Акротири» находится на юге Кипра недалеко от города Лимассол. По данным полиции, тело было найдено в районе деревни Авдиму. Она частично расположена в пределах британской заморской территории.
Владислав Баумгертнер пропал 7 января. Его тело обнаружили 14-го числа. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев рассказал ранее «РИА Новости», что основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» — несчастный случай. По его словам, Баумгертнер неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день исчезновения бизнесмена глиняная почва там была скользкой из-за дождя.
Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.
