Тело экс-главы «Уралкалия» нашли на территории военной базы Британии

Личность погибшего пока не установлена. Однако СМИ ранее писали, что речь идет о Владиславе Баумгертнере. Знакомый экс-главы «Уралкалия» говорил, что основная версия его гибели — несчастный случай.

Владислав Баумгертнер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Тело погибшего мужчины было обнаружено в районе Лимассола на территории британской военной базы, сообщила РБК полиция Кипра. Личность погибшего пока официально не установлена

Полиция проверяет, является ли он бывшим главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером.

О том, что речь идет про Владислава Баумгертнера, сообщали «Фонтанка», «РИА Новости» и Protagon.

Суверенная военная база Великобритании «Акротири» находится на юге Кипра недалеко от города Лимассол. По данным полиции, тело было найдено в районе деревни Авдиму. Она частично расположена в пределах британской заморской территории.

Владислав Баумгертнер пропал 7 января. Его тело обнаружили 14-го числа. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев рассказал ранее «РИА Новости», что основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» — несчастный случай. По его словам, Баумгертнер неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день исчезновения бизнесмена глиняная почва там была скользкой из-за дождя.

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.