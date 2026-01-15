 Перейти к основному контенту
Тело экс-главы «Уралкалия» нашли на территории военной базы Британии

Личность погибшего пока не установлена. Однако СМИ ранее писали, что речь идет о Владиславе Баумгертнере. Знакомый экс-главы «Уралкалия» говорил, что основная версия его гибели — несчастный случай.
Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Тело погибшего мужчины было обнаружено в районе Лимассола на территории британской военной базы, сообщила РБК полиция Кипра. Личность погибшего пока официально не установлена

Полиция проверяет, является ли он бывшим главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером.

О том, что речь идет про Владислава Баумгертнера, сообщали «Фонтанка», «РИА Новости» и Protagon.

Знакомый Баумгертнера рассказал об оформлении документов после его смерти
Общество
Владислав Баумгертнер

Суверенная военная база Великобритании «Акротири» находится на юге Кипра недалеко от города Лимассол. По данным полиции, тело было найдено в районе деревни Авдиму. Она частично расположена в пределах британской заморской территории.

Владислав Баумгертнер пропал 7 января. Его тело обнаружили 14-го числа. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев рассказал ранее «РИА Новости», что основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» — несчастный случай. По его словам, Баумгертнер неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день исчезновения бизнесмена глиняная почва там была скользкой из-за дождя.

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.

