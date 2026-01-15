Тренер Большунова не будет подавать заявку на нейтральный статус
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не намерен подавать заявку на нейтральный статус в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Его слова приводит «РИА Новости».
«Потому что в свое время я служил в вооруженных силах и до сих пор являюсь тренером Алексея Червоткина по линии ЦСКА», — объяснил свое решение Бородавко.
FIS после решения Спортивного арбитражного суда разрешила россиянам подавать заявки на нейтральный статус. Из лыжников допуск получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Ранее об отказе в нейтральном статусе заявила одна из лучших российских лыжниц этого сезона — Алина Пеклецова.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC