Тренер Бородавко решил не подавать заявку на нейтральный статус FIS

Тренер Большунова не будет подавать заявку на нейтральный статус

Тренер Александра Большунова и других ведущих российских лыжников заявил, что все равно не сможет получить нейтральный статус из-за работы в ЦСКА

Юрий Бородавко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не намерен подавать заявку на нейтральный статус в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Его слова приводит «РИА Новости».

«Потому что в свое время я служил в вооруженных силах и до сих пор являюсь тренером Алексея Червоткина по линии ЦСКА», — объяснил свое решение Бородавко.

FIS после решения Спортивного арбитражного суда разрешила россиянам подавать заявки на нейтральный статус. Из лыжников допуск получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Ранее об отказе в нейтральном статусе заявила одна из лучших российских лыжниц этого сезона — Алина Пеклецова.