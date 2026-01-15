Посол США выразил надежду на «продуктивную модель» диалога по Гренландии
США и Дания, вероятно, смогут договориться о взаимовыгодном формате сотрудничества, который усилит безопасность Гренландии, НАТО, Европы и самого Вашингтона. Об этом заявил американский посол в Бельгии Билл Уайт в интервью Bloomberg.
«Я считаю, что между президентом [США Дональдом] Трампом и премьер-министром Дании [Метте Фредериксен] будет выработана продуктивная модель взаимодействия и это приведет к большей безопасности Гренландии», — сказал Уайт.
По его словам, такой диалог обеспечит безопасность для НАТО, Европы и США. Уайт также отметил, что конфликт с США может политически сыграть на руку Фредериксен перед выборами, и назвал Трампа ключевым сторонником НАТО благодаря росту оборонных расходов стран альянса.
«В мире нет человека, который поддерживал бы НАТО больше, чем Дональд Трамп», — сказал Уайт.
Комментарии посла прозвучали после состоявшейся 14 января встречи ведущих дипломатов Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что между сторонами сохранились «фундаментальные разногласия».
Напряженность между США и ЕС растет на фоне заявлений Трампа о желании получить контроль над Гренландией — ЕС поддерживает Данию и Гренландию. С точки зрения Трампа, Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, а процесс ее присоединения к Америке должно возглавить НАТО.
Премьер-министр Дании заявила ранее, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.
