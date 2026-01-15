В бразильскую звезду «Реала» бросили банан в матче Кубка Испании
В бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора кинули банан с трибуны после гостевого матча Кубка Испании с «Альбасете» 14 января, сообщает As.
Матч 1/8 финала в Альбасете завершился поражением «Реала» со счетом 2:3.
После финального свистка в Винисиуса бросили банан, он упал на газон рядом с игроком, но тот не обратил на него внимания. Фрукт быстро убрал представитель федерации.
Полиция вместе с «Альбасете» начала искать бросившего банан болельщика. Принимавший матч клуб осудил инцидент.
Темнокожий бразилец неоднократно подвергался оскорблениям на расистской почве, несколько болельщиков были осуждены. В июне 2023 года глава ФИФА Джанни Инфантино встретился с игроком и предложил ему возглавить специальный комитет по борьбе с расизмом.
В 2024-м Винисиус был главным претендентом на «Золотой мяч», но награду отдали полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC