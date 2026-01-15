As: в темнокожего нападающего «Реала» Винисиуса бросили банан в Кубке Испании

В бразильскую звезду «Реала» бросили банан в матче Кубка Испании

«Реал» проиграл «Альбасете» в 1/8 финала. После финального свистка в Винисиуса бросили банан, но не попали. Кинувшего фрукт зрителя ищет полиция

Винисиус Жуниор (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

В бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора кинули банан с трибуны после гостевого матча Кубка Испании с «Альбасете» 14 января, сообщает As.

Матч 1/8 финала в Альбасете завершился поражением «Реала» со счетом 2:3.

После финального свистка в Винисиуса бросили банан, он упал на газон рядом с игроком, но тот не обратил на него внимания. Фрукт быстро убрал представитель федерации.

Полиция вместе с «Альбасете» начала искать бросившего банан болельщика. Принимавший матч клуб осудил инцидент.

Темнокожий бразилец неоднократно подвергался оскорблениям на расистской почве, несколько болельщиков были осуждены. В июне 2023 года глава ФИФА Джанни Инфантино встретился с игроком и предложил ему возглавить специальный комитет по борьбе с расизмом.

В 2024-м Винисиус был главным претендентом на «Золотой мяч», но награду отдали полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.