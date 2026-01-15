Плющенко заявил о деградации женского фигурного катания в Европе

Плющенко заявил, что любая из десяти ведущих российских фигуристок легко бы выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем телеграм-канале рассказал, что посмотрел короткую программу в соревнованиях женщин на чемпионате Европы и остался разочарован уровнем катания.

«Крайне разочарован уровнем женского фигурного катания в Европе. Как будто мы все спали летаргическим сном с 1985 года, проснулись и снова оказались перед телевизором в том же времени», — написал Плющенко.

По мнению фигуриста, любая из российских спортсменок, входящих в национальный топ-10, легко выиграла бы короткую программу на этом турнире.

Плющенко отметил, что пока в России обсуждают включение в программы тройного акселя и каскадов с тройным лутцем, в Европе «все идет на спад».

«Как бы это ни было больно, но стоит признать — без наших спортсменок женское фигурное катание в Европе в целом полностью деградирует. Мне это больно было и смотреть, и как профессионалу осознавать», — заключил Плющенко.

Чемпионат Европы проходит в Шеффилде и завершится 18 января. По итогам короткой программы у женщин лидирует представительница Эстонии Нина Петрыкина (70,61 балла).

С 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским фигуристам участвовать в международных соревнованиях.