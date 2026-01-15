Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможности возглавить «Спартак»

Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА. На вопрос о готовности когда-либо поработать в «Спартаке» тренер ответил, что сейчас он все же хочет выиграть чемпионат Китая

Леонид Слуцкий (Фото: Yuichi Masuda / Getty Images)

Возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на вопрос, считает ли он принципиально невозможным для себя работать в «Спартаке» после ЦСКА, ответил, что «не рассуждает такими категориями».

«Пока у меня есть принцип работать в той команде, где я сейчас работаю, и добиться с ней в этом году... Ну, должна быть у нас третья попытка стать чемпионами, потому что уж очень близко и уж очень хочется», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Фонбет».

Слуцкий дважды занимал с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и взял два Суперкубка. Его контракт действует еще два года.

«Спартак» в январе назначил главным тренером Хуана Карседо, который работал в команде в штабе Унаи Эмери в 2012 году.

Слуцкий трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России (2013, 2014, 2016).