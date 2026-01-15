 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Верховный суд счел госизменой сбор сведений в ущерб безопасности России

Россиянин Игорь Нуждов был приговорен за сбор сведений о ВС России, чтобы потом передать их иностранному государству. Ранее суд первой инстанции признал его виновным в покушении на госизмену, но апелляционный суд изменил приговор
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбор информации в интересах другого государства, которая может быть использована против Вооруженных Сил России, уже является государственной изменой, а не покушением на нее. Такое решение вынес Верховный суд, рассматривая дело жителя Пензенской области Игоря Нуждова.

Суд первой инстанции расценил его поступок как покушение на госизмену (ст.275 УК в совокупности со ст. 30 УК), но апелляция отменила приговор и признала его виновным в совершении завершенного преступления. По данным следствия, Нуждов собирал с целью передачи данные о российских оборонных предприятиях. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Осужденный направил жалобу в Верховный суд.

«Коллегия [Верховного суда] по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания», — сообщила пресс-служба суда в Max.

Ст. 275 УК предусматривает ответственность за госизмену, которая включает шпионаж, выдачу государственной тайны, переход на сторону противника и иные действия против национальных интересов. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

За покушение на преступление (ст. 30 УК) судом назначается более мягкое наказание — не более 3/4 предусмотренного максимального срока, согласно ст 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление). Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение не назначается.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
госизмена дело о госизмене Верховный суд
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Глава МИД Гренландии расплакалась после переговоров с США Политика, 20:04
The Economist назвал три варианта защиты Гренландии от США Политика, 20:03
На Кубу доставили тела погибших в Венесуэле военных. Видео Политика, 20:01
Плющенко заявил о деградации женского фигурного катания в Европе Спорт, 19:57
Залужный вернулся на Украину и встретился с Зеленским Политика, 19:47
Дегтярёв ответил критикам спортсменов, выступающих в нейтральном статусе
РАДИО
 Общество, 19:35
Два взрыва и пожар произошли в Утрехте Общество, 19:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможности возглавить «Спартак» Спорт, 19:29
«Авангард» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ Спорт, 19:16
Акции «Полюса» в минусе на растущем рынке. Почему и что будет дальше Инвестиции, 19:16
«Дом.РФ» оценил подорожание новостроек в России за 2025 год Недвижимость, 19:11
Посол США выразил надежду на «продуктивную модель» диалога по Гренландии Политика, 19:08
Инфляция в январе вдвое выше прошлогодней: что происходит. ВидеоПодписка на РБК, 19:06 
Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом Общество, 19:02