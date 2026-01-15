Верховный суд счел госизменой сбор сведений в ущерб безопасности России

Россиянин Игорь Нуждов был приговорен за сбор сведений о ВС России, чтобы потом передать их иностранному государству. Ранее суд первой инстанции признал его виновным в покушении на госизмену, но апелляционный суд изменил приговор

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбор информации в интересах другого государства, которая может быть использована против Вооруженных Сил России, уже является государственной изменой, а не покушением на нее. Такое решение вынес Верховный суд, рассматривая дело жителя Пензенской области Игоря Нуждова.

Суд первой инстанции расценил его поступок как покушение на госизмену (ст.275 УК в совокупности со ст. 30 УК), но апелляция отменила приговор и признала его виновным в совершении завершенного преступления. По данным следствия, Нуждов собирал с целью передачи данные о российских оборонных предприятиях. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Осужденный направил жалобу в Верховный суд.

«Коллегия [Верховного суда] по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания», — сообщила пресс-служба суда в Max.

Ст. 275 УК предусматривает ответственность за госизмену, которая включает шпионаж, выдачу государственной тайны, переход на сторону противника и иные действия против национальных интересов. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

За покушение на преступление (ст. 30 УК) судом назначается более мягкое наказание — не более 3/4 предусмотренного максимального срока, согласно ст 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление). Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение не назначается.