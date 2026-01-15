Верховный суд счел госизменой сбор сведений в ущерб безопасности России
Сбор информации в интересах другого государства, которая может быть использована против Вооруженных Сил России, уже является государственной изменой, а не покушением на нее. Такое решение вынес Верховный суд, рассматривая дело жителя Пензенской области Игоря Нуждова.
Суд первой инстанции расценил его поступок как покушение на госизмену (ст.275 УК в совокупности со ст. 30 УК), но апелляция отменила приговор и признала его виновным в совершении завершенного преступления. По данным следствия, Нуждов собирал с целью передачи данные о российских оборонных предприятиях. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Осужденный направил жалобу в Верховный суд.
«Коллегия [Верховного суда] по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания», — сообщила пресс-служба суда в Max.
Ст. 275 УК предусматривает ответственность за госизмену, которая включает шпионаж, выдачу государственной тайны, переход на сторону противника и иные действия против национальных интересов. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
За покушение на преступление (ст. 30 УК) судом назначается более мягкое наказание — не более 3/4 предусмотренного максимального срока, согласно ст 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление). Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение не назначается.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC