Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов

Росавиация: аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Международный аэропорт Краснодар
Фото: Международный аэропорт Краснодар

Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры введены из соображений безопасности.

Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы удара беспилотниками.

В течение 15 января полеты также приостанавливали в Калуге, Саратове, Самаре, Оренбурге и Волгограде. На момент подготовки публикации все аэропорты работали в штатном режиме.

Александра Озерова
Росавиация Геленджик Краснодар
