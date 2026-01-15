Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов
Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры введены из соображений безопасности.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы удара беспилотниками.
В течение 15 января полеты также приостанавливали в Калуге, Саратове, Самаре, Оренбурге и Волгограде. На момент подготовки публикации все аэропорты работали в штатном режиме.
