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Почта нуждается в переводах из казны
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Почта нуждается в переводах из казны
Газета № 157 (2654) (2009) Бизнес, 19 сен, 15:57
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Почта нуждается в переводах из казны
Глава национального оператора заявил о необходимости возвращения господдержки
Глава «Почты России» Николай Подгузов ​​​заявил о необходимости возвращения почтовому оператору государственной поддержки, в том числе финансовой. По мнению экспертов, это означает, что развитие ФГУП как минимум затормозится
Николай Подгузов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Почта России» нуждается в государственной поддержке — как финансовой, так и регуляторной, заявил во вторник журналистам глава ФГУП Николай Подгузов на форуме генеральных директоров почтовых служб мира.

«Нам важна поддержка государства — и регуляторная, и финансовая, потому что мы на самом деле представляем государство там, где его никто не представляет. Поэтому в этом плане, я считаю, мы очень надежный партнер государства. Если нас в этом плане будут активнее поддерживать, это будет только на пользу нашим гражданам», — приводит слова Подгузова ТАСС.

Обременение со стороны правительства предоставлением некоторых убыточных услуг в сочетании с отсутствием государственных инвестиций в почтовую инфраструктуру, а также ограничения в управлении капиталом затрудняют преобразование услуг, говорится в официальном сообщении «Почты России». Николай Подгузов уточнил, что диалог с правительством по этому поводу уже ведется и сейчас находится в «интенсивной стадии».

Субсидии могли бы использоваться «Почтой России», как и прежде, для компенсации расходов на обслуживание удаленных регионов, сдерживания цен на доставку подписных печатных изданий и, например, развитие сервиса директ-мэйл, который заключается в таргетированной рассылке рекламных листовок, предполагает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. «Но вообще субсидирование не полезно, способствовать развитию предприятия оно не будет», — считает Иванов. Он отмечает, что в Швеции и Финляндии также много «микроскопических населенных пунктов, куда доставка почты осуществляется чуть ли не вертолетами, но почтовые службы выживают как-то без субсидий». По его мнению, способствовать рентабельности «Почты России» будет дальнейшее развитие рынка электронной коммерции.

Последний раз «Почта России» получала субсидии из федерального бюджета в 2014 году. Они составили 3,139 млрд руб., из которых 3 млрд пошли на компенсацию потерь от сдерживания роста на доставку подписных печатных изданий; 139 млн руб. предприятие получило за работу на Крайнем Севере, пояснял ранее представитель Минкомсвязи, которое курирует работу «Почты России». Более выплаты не производились.

Президент России Владимир Путин в апреле 2017 года заявлял, что давать субсидии «Почте России» было неэффективно. «Все субсидии, которые раньше предоставлялись и которые были в прошлом или позапрошлом году свернуты фактически, все равно не давали возможности «Почте России» выйти даже в ноль. Поэтому субсидии в целом на почту нужного эффекта нам с вами не дают», — сказал он.

«Почта России» впервые показала чистую прибыль в 2015 году — она составила 1,6 млрд руб. при выручке 149 млрд руб. По итогам 2016 года выручка предприятия составила 161 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

Денежный вопрос

Прежний глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в интервью РБК говорил, что считает главным достижением то, что за два года работы его команды предприятие стало безубыточным и бездотационным, продолжая предоставлять социально значимые услуги всему населению, убыточные по своей сути. «Мы как тогда, так и сейчас оказываем универсальные услуги связи населению по тарифам, которые регулирует государство, но которые убыточны для нас. С «Почты России» эту обязанность никто не снимал — мы продолжаем оставаться национальным оператором, предоставляющим социально значимые услуги по тарифам, которые не окупают их себестоимость. Но было решение правительства. Наверное, эти деньги были нужнее где-то в другой отрасли. Поэтому в 2014 году нам объявили, что дотации закончились», — рассказывал Дмитрий Страшнов.

Он отмечал, что это стало неожиданностью и у организации произошел разрыв в бюджете на год, куда эти субсидии были заложены. «Нам пришлось пойти на непопулярные меры — повышение тарифов на подписку. Была колоссальная волна негатива в медиа с обвинениями меня чуть ли не в подрыве государственных устоев, но мы смогли объяснить свои действия, смогли перестроить отношения со всеми издательскими домами, с изданиями, которые нас в конечном итоге поддержали. Я считаю, что это был достаточно позитивный шаг, потому что это позволило нам в кратчайшие сроки мобилизоваться, и уже с 2015 года мы фактически стали прибыльной компанией, продолжающей оказывать социально значимые услуги без государственных дотаций», — говорил Страшнов.

При этом контракт Дмитрия Страшнова, завершившийся в июле этого года, не был продлен. Одной из причин стал скандал, связанный с выплатой топ-менеджеру бонусов. Следственный комитет России в марте возбудил уголовное дело, подозреваемым по которому проходит сотрудник Минкомсвязи. По версии следствия, Страшнову были необоснованно начислены 46 млн руб. в качестве зарплаты в 2014–2015 годах и более 82 млн руб. премий по итогам 2014 года. Сам Страшнов не является подозреваемым по этому делу.

Николай Подгузов до прихода в «Почту России» занимал должность заместителя министра экономического развития России. На должность генерального директора «Почты России» его рекомендовал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Авторы: Мария Бондаренко, Мария Коломыченко.
Теги: «Почта России» , Николай Подгузов , Дмитрий Страшнов
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