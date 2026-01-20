 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Польша заменит жен и мужей в документах на «супруга один» и «супруга два»

Власти Польши заменят термины «жена» и «муж» на «первый супруг» и «второй супруг» в документах о бракосочетании, чтобы выполнить решение Суда Европейского союза о легализации однополых браков (ЛГБТ «международное движение» признано экстремистским и запрещено в России), заключенных в другой стране ЕС. Об этом говорится на сайте польского правительства.

В декабре СЕС постановил, что все государства-члены ЕС, включая Польшу, обязаны признавать браки лиц одного пола, легально заключенные в другой стране ЕС. Отказ внести такие браки в польский реестр актов гражданского состояния нарушает право ЕС, включая принцип равного обращения, свободу передвижения и проживания граждан ЕС, говорится в сообщении.

В конце того же месяца парламент Польши принял закон «О статусе самого близкого лица», в соответствии с которым будет создана правовая форма регистрации внебрачных союзов, включая однополые пары.

Существующие сейчас шаблоны документов о гражданском состоянии используют термины «женщина» и «мужчина», «что не позволяет корректно оформить браки между лицами одного пола», говорится в сообщении. Поэтому Польша начнет использовать гендерно-нейтральных названий полей.

Кроме того, Польша обновит раздел данных о родителях: например, «отец первого супруга», «мать второго супруга», а также произведет корректировку раздела, касающегося фамилий супругов в полных и сокращенных свидетельствах о браке и в справках.

«Изменения призваны обеспечить соответствие закону об актах гражданского состояния и стандартам ЕС (Регламент 2016/1191), а также позволить практическое выполнение решения Суда ЕС», — говорится в пресс-релизе.

Польша не будет менять законодательство и не введет браки одного пола в национальное право, но будет признавать такие барки, заключенные в других государствах Европейского союза.

Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки
Политика
Фото:Annette Riedl / Global Look Press

Первой страной бывшего СССР и Центральной Европы, которая легализовала однополые браки, стала Эстония. В июне 2023 года эстонский парламент (Рийгикогу) принял закон, разрешающий двум совершеннолетним гражданам заключать брак независимо от пола, закон вступил в силу 1 января 2024 года.

