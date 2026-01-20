Российские компании за год вывели из реестра Бермуд более 40 самолетов

Российские авиакомпании за 2025 год вывели из реестра Бермудских островов не менее 43 самолетов. Но объем «очистки» замедлился — у перевозчиков может не хватать денег, а у лизингодателей — желания

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

За 2025 год российские авиакомпании вывели из реестра авиационных властей Бермудских островов не менее 43 воздушных судов (данные на 9 декабря 2025 года). Большинство приходится на самолеты группы «Аэрофлот» — она перерегистрировала в Россию 33 машины. За предыдущие три года в России было перерегистрировано минимум 365 бортов, то есть в среднем по 121 самолету в год.

Кто и сколько «очистил»

Из данных, опубликованных Управлением гражданской авиации Бермудских островов (Bermuda Civil Aviation Authority), следует, что на вторую неделю декабря 2025-го в реестре зарегистрировано 257 самолетов, находящихся в парках российских авиаперевозчиков. Для сравнения: на начало прошлого года в реестре находилось 300 самолетов, в том числе 65 бортов группы «Аэрофлот», 33 — «Уральских авиалиний» и 24 — авиакомпании UTair.

Сейчас в реестре числится 32 борта группы «Аэрофлот» (из которых 21 находится в парке головной авиакомпании группы, десять — в парке лоукостера «Победа» и один — у авиакомпании «Россия»). «В 2025 году «Аэрофлот» последовательно продолжал работу по страховым урегулированиям и переводу воздушных судов из иностранных реестров в российскую юрисдикцию, — сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. — За период с января по 9 декабря 2025 года проведено урегулирование в отношении 33 воздушных судов, таким образом, без двойной регистрации в группе сегодня числится 303 самолета (с учетом 78 SJ100) из 349», — сказал представитель авиакомпании. Он отметил, что в рамках страхового урегулирования в 2025 году группа использовала как собственные, так и привлеченные средства, финансирование велось по ценам рынка.

«Работа с лизингодателями продолжается, на завершающей стадии находится шесть воздушных судов. По ним сумма относительно небольшая, выделение бюджетных средств не предполагается. По остальным самолетам работа также ведется, но по ним более сложная ситуация с учетом того, что ранее они так или иначе финансировались российскими кредиторами», — сообщили в пресс-службе.

Представитель «Аэрофлота» уточнил, что авиакомпания использует переведенные в российский реестр воздушные суда в рамках стандартной программы полетов и выполняет на них рейсы в страны СНГ, Ближнего Востока, Азии и в популярные туристические регионы.

В S7 сообщили РБК, что за 2025 год не вывели из бермудского реестра ни одного воздушного судна. «С 2022 года S7 вывела из реестра 45 самолетов. За прошлый год эта цифра не изменилась. Мы планируем провести урегулирование еще по ряду воздушных судов. Соответствующая работа ведется, однако точные сроки сейчас назвать не можем ввиду сложности и комплексности процесса», — сказал представитель авиакомпании.

Исходя из опубликованных бермудским регистром данных, не изменилось также число зарегистрированных на Бермудах бортов двух других крупных российских перевозчиков — «Уральских авиалиний» и UTair. В обеих авиакомпаниях не ответили на вопросы РБК. От комментариев отказались в Smartavia (13 самолетов на Бермудах).

Представитель авиакомпании Azur (восемь самолетов) рассказал, что в 2025 году компания завершила процедуру урегулирования по одному Boeing 757 и этот самолет эксплуатируется по всей маршрутной сети авиакомпании. «В 2026 году планируем продолжить работу над страховым урегулированием по самолету Boeing 777», — добавил он.

Почему не вывести все самолеты

До начала специальной операции на Украине российские авиакомпании регистрировали свои самолеты в иностранных юрисдикциях, самой крупной из которых были Бермудские острова.

Эти машины находились в собственности иностранных лессоров и предоставлялись российским перевозчикам в лизинг. Как правило, регистрация в нероссийском реестре была одним из требований иностранных собственников при заключении договоров лизинга. В этом случае проще было сохранить остаточную стоимость самолетов, которые по итогам эксплуатации в России при операционном лизинге возвращались зарубежному лизингодателю, который снова передавал их в эксплуатацию уже другим авиакомпаниям.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2024 года США, страны Европы, Япония, Южная Корея и еще несколько стран ввели санкции против российской авиационной отрасли. Для российских авиакомпаний был введен запрет на полеты над территорией этих стран, производителям и поставщикам воздушной техники и комплектующих - запрещено поставлять российским эксплуатантам и связанным с ними компаниям запчасти и сами воздушные суда. Иностранные владельцы судов, находящихся в парках российских перевозчиков потребовали вернуть их. В ответ российские власти создали нормативную базу, запрещавшую вывозить авиационную технику из страны, чтобы не допустить оттока парка самолетов из страны. В марте 2022 года авиационные власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности бортов, находившихся в их регистрации, что сделало невозможной выполнение на таких самолетах международных рейсов, которые обычно прибыльнее внутрироссийских. Чтобы решить эту проблему, невозможно просто зарегистрировать такие воздушные суда в российском реестре - Чикагская конвенция (о международной гражданской авиации, - РБК) 1944 года запрещает регистрацию самолетов в двух юрисдикциях, что стало основанием для авиавластей даже "дружественных" России стран не пускать такие суда в свое воздушное пространство. Единственным выходом остается "страховое урегулирование" - выкуп таких самолетов у иностранных собственников с погашением обязательств страховых компаний с последующей регистрацией этой техники в России.

По данным Росавиации, на 24 февраля 2022 года в Бермудском реестре было зарегистрировано 745 самолетов, по данным Минтранса, — 768. Еще 36 находились в реестре Авиационного управления Ирландии (IAA), из которых 19 эксплуатировала «Россия», остальные — АЛРОСА и iFly. Пять самолетов из IAA было утрачено, еще четыре, принадлежавших «России», выведены из реестра.

РБК направил запросы в Авиационное управление Ирландии и Управление гражданской авиации Бермудских островов.

Заместитель гендиректора «АльфаСтрахования» по авиастрахованию Илья Кабачник отметил, что публикуемые Бермудским регистром данные не всегда актуальны. «К примеру, мы можем подтвердить, что «Уральские авиалинии» продолжают работу по урегулированию с лизингодателями. В минувшем году успешно сняты претензии как минимум по одному самолету», — уточнил он. Он считает, что возможность страхового урегулирования в 2026 году сохраняется, несмотря на то что многие лизингодатели получили возмещение от своих страховщиков.

«Суть страхового урегулирования в том, что российская страховая компания переводит оговоренную сторонами сумму на счет лизингодателя в обмен на снятие всех претензий к российскому оператору (авиакомпании) и российскому страховщику (страховщикам), получая право собственности на самолет и гарантию снятия самолета с иностранной регистрации. Сумма сделки зависит от оценки рыночной стоимости конкретного самолета и конкретного положения дел с взаиморасчетами по лизинговому договору по состоянию на конец февраля 2022 год», — пояснил Кабачник.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что единственный на сегодня способ вывести воздушное судно из иностранной регистрации — это урегулировать спор с лизингодателем. «Единственный рабочий способ по схеме страхового урегулирования — перепродажа долга по страховке от иностранной страховой компании российской. При наличии средств у российской стороны урегулирование обычно занимает несколько месяцев, после того как стороны достигают принципиальной договоренности», — сказал он.

Эксперт считает, что те иностранные собственники самолетов, кто был готов реализовать эту схему, уже урегулировали споры с российскими авиакомпаниями, имевшими соответствующие финансовые возможности. Он предположил, что отсутствие новых перерегистрированных самолетов у авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и UTair обусловлено либо отсутствием у этих перевозчиков средств на урегулирование, либо к урегулированию не готовы лизингодатели.

В Росавиации и Минтрансе отказались от комментариев.