Общество⁠,
0

Синоптики спрогнозировали небольшой снег и легкий мороз в Москве

Жителей Москвы во вторник, 20 января, ожидают облачная погода и небольшие снегопады, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр России сообщил, что на дорогах возможна гололедица — предупреждение действует до 21:00 мск.

Утром температура воздуха в столице будет на уровне минус 6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 4. Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью 2 м/с.

Синоптик рассказал, когда в Москве и области ослабнут морозы
Общество
Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Относительная влажность воздуха — около 90%, атмосферное давление повышенное — 759 мм ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что начиная с четверга морозы в Москве вновь начнут крепнуть. К концу недели утренняя температура может опуститься до минус 20 градусов. Однако, по словам синоптика, самым холодным январем текущий месяц не станет. «Он не попадет даже в пятерку самых холодных, а, скорее всего окажется лишь на границе первой десятки», — написал он в телеграм-канале.

