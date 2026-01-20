Мелони выступила посредником между ЕС и Трампом по Гренландии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционирует себя посредником между Европой и президентом Дональдом Трампом по вопросу Гренландии, считая, что США могли неправильно понять передвижение европейских войск на остров. Слова итальянского политика приводит Bloomberg.

«Перспектива повышения тарифов для тех, кто способствует безопасности Гренландии, на мой взгляд, является ошибкой, и я, очевидно, не разделяю эту позицию <...> Я несколько часов назад разговаривала с Трампом и рассказала ему, что думаю», — сказала Мелони.

Она подчеркнула, что США и Европа разделяют общие опасения по безопасности Арктики, а действия европейцев направлены не против США, а против других акторов, таких как Россия и Китай.

Мелони призвала к диалогу и деэскалации, отметив, что новые санкции Трампа были бы ошибкой, и заявила, что Италия не поддерживает военные действия США по захвату Гренландии, но признает стратегическую важность территории.

Еще в апреле 2025 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Джорджия Мелони может способствовать диалогу между Евросоюзом и президентом Трампом. Мелони поддерживает тесные связи с администрацией Трампа и была единственным европейским лидером на церемонии его инаугурации в прошлом январе. Кроме того, Мелони дружит с миллиардером Илоном Маском.

С начала второго срока Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия — наикрупнейший в мире остров, принадлежащий Дании — необходима США ради национальной безопасности. В ответ несколько государств ЕС, в том числе, Дания, германия, Швеция, Франция и другие, направили на остров войска, а Трамп после этого ввел 10%-ные пошлины против этих стран. Италия не входила в число стран, отправивших военных.

19 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Трамп мог неправильно понять цель переброски ограниченного контингента европейских военных в Гренландию. По словам Стрмера, отправка военных была предпринята не против США, а для оценки рисков со стороны России и укрепления безопасности в Арктике.

Politico в ночь на 20 января сообщило, что Евросоюз рассматривает несколько вариантов ответа на пошлины, включая пошлины на американские экспортные товары стоимостью €93 млрд и «торговую базуку». Пока предпочтительной стратегией ЕС остается сдержанность и диалог с США, чтобы избежать эскалации и торговой войны, при этом поддержание единства блока остается проблемой.

Лидеры ЕС обсудят возможные действия на экстренном заседании 22 января, но маловероятно, что будет принят решительный «план атаки» — скорее всего, обсудят, применять ли пошлины или «торговую базуку», пишет издание.