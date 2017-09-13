Металлургия и электроника встали на краю

Названы наиболее близкие к кризису отрасли экономики России

Эксперты ВШЭ выделили секторы экономики, наиболее близкие к кризисному состоянию, в их число попадают и промышленность, и инвестиции. Среди этих отраслей — металлургия и производство компьютеров

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Несмотря на выход российской экономики из рецессии, некоторые ее секторы по-прежнему находятся в состоянии, близком к кризисному, пишут эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», поступившем в РБК.

Экономисты выделили отрасли, где сокращаются и выпуск, и инвестиции. К ним относятся металлургия и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, водоснабжение и переработка отходов, производство напитков, компьютеров, электронных и оптических изделий (рассматривается период январь—июнь этого года).

Обратная ситуация наблюдается в добыче угля, текстильной промышленности, производстве мебели и электрооборудования, а также фармацевтике. При этом некоторые отрасли в первом полугодии наращивали инвестиции даже при относительно низкой рентабельности оборота — это производители потребительских изделий, транспортные и электроэнергетические компании, представители полиграфической промышленности, а также компании по обработке древесины (в ней рентабельность была и вовсе отрицательной). Высокая рентабельность в первом полугодии была в нефтегазовом секторе, металлургии и химической промышленности. Но «инвестиционная активность в этих секторах на удивление низкая, что может объясняться прогнозируемым компаниями данных отраслей низким спросом на их продукцию», отмечают во ВШЭ.

Ничего особенного в таких данных нет: у конкретных рынков, как и у экономики в целом, есть циклы колебания, для них есть свои причины, рассуждает вице-президент Центра стратегических разработок Владимир Княгинин. Данные по секторам оказывают влияние на динамику ВВП, но оно невелико, отмечает он.

Неоднозначные инвестиции

«Перспективы наращивания инвестиционной активности в значительной мере определяются возможностями по их финансированию. В складывающейся ситуации сохранения санкционного режима рассчитывать российским компаниям приходится больше на собственные возможности и на кредиты российской банковской системы», — указывают авторы доклада ВШЭ.

Рост инвестиций в первом полугодии разогнал российскую экономику — вложения выросли на 4,8% (во втором квартале, в частности, на 6,3%), выступив одним из главных факторов ускорения роста ВВП (на 1,5% по сравнению с январем—июнем прошлого года). Всплеск, по оценке Центробанка, произошел из-за временных факторов, например инвестирования в крупные инфраструктурные проекты (Керченский мост и газопровод «Сила Сибири»). Такими темпами инвестиции в ближайшее время расти уже не будут, отмечал министр экономического развития Максим Орешкин. Впрочем, его ведомство ожидает разгона инвестиций до 5,7% к 2020 году, а при реформах — и вовсе до 8,6%.

Впрочем, к данным по инвестициям есть вопросы. Оптимистичные цифры Росстата в первом полугодии во многом были получены благодаря косвенным оценкам — «за счет досчета объема инвестиций, осуществляемых субъектами малого предпринимательства, а также не наблюдаемых прямыми статистическими методами», пишут экономисты ВШЭ. По их расчетам, согласно официальной статистике, такие вложения выросли на 14–15%. В то же время инвестиции крупного и среднего бизнеса, который предоставляет отчетность Росстату напрямую, выросли лишь на 2,4% в первом полугодии.

Таким образом, рост инвестиций «носил неравномерный характер», а рост экономики без дорожающей нефти может быть исчерпан уже в ближайшее время, считает ВШЭ. Кроме того, по-прежнему находится в застое потребительская активность россиян. На этом фоне новый прогноз Минэкономразвития, предусматривающий ускорение экономики при падении цен на нефть, означает, что ведомство «ожидает быстрого избавления российской экономики от сырьевой зависимости, которая еще в первом полугодии 2017 года очевидно проявлялась в структуре прибыли, инвестиций и бюджетных доходов». Оптимизм базового сценария министерства (на его основе готовится бюджет) строится на эффектах от мер экономической политики, хотя традиционно их закладывают в целевой сценарий, объясняют аналитики ВШЭ.