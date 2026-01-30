Акции Microsoft показали самое сильное падение с 2020 года
Акции Microsoft упали на 10% — это самый большой спад с марта 2020 года, сообщает Bloomberg. По состоянию на 02:58 мск 30 января акции корпорации торгуются по 433,48 $. По итогам торговой сессии 28 января бумаги стоили $481,63.
Падение акций Microsoft произошло после того, как компания отчиталась о рекордных расходах и замедлении роста продаж облачных услуг. Инвесторы стали сомневаться, что "сотни миллиардов долларов", которые крупные технологические компании тратят на искусственный интеллект (ИИ), в конечном итоге окупятся, говорится в материале.
Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предупредил, что устойчивость мировой экономики окажется под угрозой, если бум ИИ не приведет к росту производительности.
Материал дополняется
