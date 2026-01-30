 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Британию прилетел «ядерный нюхач» США на фоне угроз Трампа Ирану

Реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют «ядерным нюхачом», приземлился в Великобритании, пишет The Telegraph. Судно используют для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.

Самолет приземлился на авиабазе Милденхолл (RAF Mildenhall) в Саффолке.
Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану.

Ранее 29 января Reuters сообщил, что Трамп рассмотрит варианты действий в отношении Ирана, в том числе включающие целенаправленные удары по руководству и силам безопасности, для воодушевления протестующих.

До этого американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала, что иранский режим максимально ослаб за 50 лет существования, написала The New York Times.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Британия США Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства Политика, 04:24
В Британию прилетел «ядерный нюхач» США на фоне угроз Трампа Ирану Политика, 03:54
Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования на $1,7 млрд Политика, 03:44
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп заявил об отзыве сертификации всех канадских самолетов Политика, 03:09
Акции Microsoft показали самое сильное падение с 2020 года Технологии и медиа, 03:07
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы нацбезопасности Политика, 02:46
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Бэтмен» раскритиковал власти США из-за сотрудничества с ICE. Видео Общество, 02:29
Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину Политика, 02:21
Amazon начал переговоры об инвестировании $50 млрд в OpenAI Бизнес, 02:03
Трамп анонсировал хорошие новости от Уиткоффа Политика, 01:51
Заявление Трампа. Трансляция Политика, 01:31
Власти Петербурга объяснили, зачем в метро проверяют экраны телефонов Общество, 01:29
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15