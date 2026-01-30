В Британию прилетел «ядерный нюхач» США на фоне угроз Трампа Ирану

Реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют «ядерным нюхачом», приземлился в Великобритании, пишет The Telegraph. Судно используют для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.

Самолет приземлился на авиабазе Милденхолл (RAF Mildenhall) в Саффолке.

Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану.

Ранее 29 января Reuters сообщил, что Трамп рассмотрит варианты действий в отношении Ирана, в том числе включающие целенаправленные удары по руководству и силам безопасности, для воодушевления протестующих.

До этого американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала, что иранский режим максимально ослаб за 50 лет существования, написала The New York Times.

Материал дополняется